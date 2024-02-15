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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı! Maçların hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 26. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. İşte 26. hafta maçların hakemleri...

13:42 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 26. haftanın maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'de 26. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor: Mehmet Türkmen

16.00 Hatayspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

16.00 Pendikspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu




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#süper lig hakemleri
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