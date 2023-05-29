Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarının ardından şampiyon belli olabilir. Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, yarın yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak. İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmanda Milan rakibini 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantiledi. La Liga'nın 37. haftasında Rayo Vallecano ile Villarreal karşı karşıya geldi. Rayo Vallecan-Villarreal maç sonucu 2-1. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı.