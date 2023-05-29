Haftanın hakemleri kim?
Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarının ardından şampiyon belli olabilir. Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, yarın yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek. Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken HangiKredi Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.
Bu hafta maçları kim yönetecek?
Tüm müsabakalar, yarın saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:
- MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
- Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
- Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
- İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
- Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
- Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
- VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan