Özgün Süper Lig milli maç arası sonrası devam ediyor İşte Süper Lig 8 hafta maç programı
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Süper Lig milli maç arası sonrası devam ediyor. İşte Süper Lig 8. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 'milli mesainin' ardından devam edecek. 8. hafta heyecanı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa - Gaziantep FK maçıyla başlayacak. Cumartesi günü MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor - Trabzonspor ve ligde birinci ve ikinci sırayı paylaşan Adana Demirspor - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise Beşiktaş - Fenerbahçe derbi heyecanı yaşanacak. Süper Lig 8. hafta maçları 3 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçıyla sona erecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, kimin maçı var? Süper Lig 8. hafta maçları saat kaçta?
Süper Lig 8. hafta maç programı

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte milli araya girildi. Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları'yla karşı karşıya geldi. Milli maçların tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. 8. hafta heyecanı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa - Gaziantep FK maçıyla başlayıp 3 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçıyla sona erecek. Peki Hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig 8. hafta yarın kimin maçı var? Maç saat kaçta? İşte Süper Lig 8. hafta maç programı.

Süper Lig yarın (1 Ekim Cumartesi) hangi maçlar var?

Ligde 8. haftanın programı:

  1. 14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
  2. 17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
  3. 17.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor
  4. 20.00 Adana Demirspor - Galatasaray

2 Ekim Pazar hangi maçlar var, maç saat kaçta?

  1. 14.30 Corendon Alanyaspor - Bitexen Giresunspor
  2. 14.30 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor
  3. 17.00 Arabam.com Konyaspor - HangiKredi Ümraniyespor
  4. 20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

Süper Lig 3 Ekim Pazartesi kimin maçı var?

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor

Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 2 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün (28 Eylül) saat 10.00’da satışa sunuldu. Biletler 1 dakika içerisinde tükendi. İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı bilet fiyatları listesi:

  • VIP 100: 4.580TL
  • VIP 101 - 126: 3.800TL
  • 1. Kategori: 1.540TL
  • 2. Kategori: 1.400TL
  • 3. Kategori: 1.130TL
  • 4. Kategori: 995TL
  • 5. Kategori: 915TL
  • Kapalı Üst 840TL
  • 6. Kategori: 740TL
  • 7. Kategori: 285TL
  • 8. Kategori: 270TL

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