, TFF 2. Lig’de bu sezon galibiyetlerine devam ediyor. Ligde sadece 3 mağlubiyet alan takım teknik direktör Mehmet Altıparmak önderliğinde adım adım bir üst ligin yolunu tuttu. Esenler Erokspor’un ligde en yakın takipçisi ise 1461 Trabzon.