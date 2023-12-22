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17 maçta 13 galibiyet aldı, o takım 1. Lig’in yolunu tuttu!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon 17 maçta 13 galibiyet alan Esenler Erokspor 40 puanla liderlik koltuğunu koruyor. Başarının en büyük mimarı şüphesiz 1. Lig’den Süper Lig’e çıkardığı takımlarla dikkat çeken teknik direktör Mehmet Altıparmak. Gaziantep FK ve Hatayspor’u 1. Lig’den Süper Lig’e taşıyan tecrübeli teknik adam kariyerinde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Samsunspor gibi önemli takımları da çalıştırdı. Bu sene ise hedefi takımı Esenler Erok’u bir üst lige taşımak.

10:58 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:01 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
17 maçta 13 galibiyet aldı, o takım 1. Lig’in yolunu tuttu
17 maçta 13 galibiyet aldı, o takım 1. Lig’in yolunu tuttu
, TFF 2. Lig’de bu sezon galibiyetlerine devam ediyor. Ligde sadece 3 mağlubiyet alan takım teknik direktör Mehmet Altıparmak önderliğinde adım adım bir üst ligin yolunu tuttu. Esenler Erokspor’un ligde en yakın takipçisi ise 1461 Trabzon.

17 MAÇTA 13 GALİBİYET

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında 40 puanla liderliğini koruyan Esenler Erokspor, Mehmet Altıparmak önderliğinde oynadığı 17 maçta 13 galibiyet elde etti. Bu sezon sadece 3 yenilgi alan yeşil-sarılılar, 2 yenilgisini evinde 1 maçı ise deplasmanda kaybetti.

Bucaspor 1928, Van Spor FK ve Ankaraspor yenilgileri alan Esenler Erokspor, ligde şuan en yakın rakibi 1461 Trabzon’a 5 puan fark atmış durumda. Takımda Ali Han Tunçer, Ali Yavuz Kol ve Alper Karaman ise 6’şar golle galibiyetlerde büyük rol oynayan isimler oldu.

Esenler Erokspor TFF 2. Lig Beyaz Grub 18. haftasında evinde Serik Belediye’yi konuk edecek. Erokspor bu maçtan galip gelmesi halinde 14. galibiyetini alarak 43 puanla liderliğini koruyacak.

TFF 2. LİG PUAN DURUMU

TFF 2. LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

TFF 2. LİG GOL KRALLIĞI






#Süper Lig
#TFF 2. Lig
#Esenler Erokspor
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