17 MAÇTA 13 GALİBİYET
TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında 40 puanla liderliğini koruyan Esenler Erokspor, Mehmet Altıparmak önderliğinde oynadığı 17 maçta 13 galibiyet elde etti. Bu sezon sadece 3 yenilgi alan yeşil-sarılılar, 2 yenilgisini evinde 1 maçı ise deplasmanda kaybetti.
Bucaspor 1928, Van Spor FK ve Ankaraspor yenilgileri alan Esenler Erokspor, ligde şuan en yakın rakibi 1461 Trabzon’a 5 puan fark atmış durumda. Takımda Ali Han Tunçer, Ali Yavuz Kol ve Alper Karaman ise 6’şar golle galibiyetlerde büyük rol oynayan isimler oldu.
Esenler Erokspor TFF 2. Lig Beyaz Grub 18. haftasında evinde Serik Belediye’yi konuk edecek. Erokspor bu maçtan galip gelmesi halinde 14. galibiyetini alarak 43 puanla liderliğini koruyacak.