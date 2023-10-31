Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin 27 ve 28 Ekim'de İstanbul Sarayburnu'nda ziyaret edilebileceğini bildirmişti. 29 Ekim etkinlikleri nedeniyle ziyaret tarihleri ertelenmişti. TCG Anadolu ziyaret tarihleri ve saatleri açıklandı.

TCG Anadolu gemisi nerede, hangi saatler arasında ziyaret edilebilecek?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

TCG Anadolu gemisi özellikleri neler?

TCG Anadolu (L-400), Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan LHD sınıfı (havuzlu helikopter gemisi) savaş gemisi. TCG Anadolu, Türk Donanma tarihinin ilk LHD gemisidir. Adını Anadolu yarımadasından almıştır. İstanbul merkezli Sedef Tersanesinde inşa edilen TCG Anadolu 10 Nisan 2023'te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı.

Gemi, Türk Deniz Kuvvetleri için bir komuta merkezi ve amiral gemisi görevi görürken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun süreli muharebe, uzun mesafeli askerî muharebe veya insani yardım operasyonları gibi çeşitli ihtiyaç ve gereksinimleri karşılayabilmekte.

Proje ve inşa

TCG Anadolu İstanbul'daki Sedef Tersanesinde inşası sırasında.

Türk Deniz Kuvvetleri 1990'lı yıllardan beri TCG Anadolu benzeri bir amfibi hücum gemisi istiyordu ve proje ilk olarak o yıllarda gündeme gelmişti. 1997'de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan "Açık Denizlere Doğru" belgesinde ilk defa resmen bir havuzlu çıkarma gemisi isteği açıklandı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından projeye yönelik ilk adımlar 2000 yılında atılsa da o dönem Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle proje bir süreliğine rafa kaldırıldı. 2007'de yayımlanan Bilgi İstek Dokümanı'na 31 şirket ilgi gösterdi. 2010'da proje için 7 Türk şirketine teklif sunuldu. Proje için RMK Marine, Dearsan Tershanesi ve Sedef Tersanesi tasarımlarını sundu. 26 Aralık 2013'te ihaleyi Sedef Tersanesinin İspanyol ortakları ile sunduğu Juan Carlos I (L61) benzeri tasarım kazandı.

TCG Anadolu'nun yapımı için 2014 yılında ilk çalışmalar yapıldı. 1 Haziran 2015 tarihinde Sedef Tersanesi'ne verilen sipariş sonrasında ise inşa faaliyetlerine başlandı.

TCG Anadolu Tasarımı

TCG Anadolu'nun uzunluğu 231 metre, genişliği 32 metre ve yüksekliği 58 metredir. TCG Anadolu'nun tam yüklü deplasmanı 27.436 tondur, tam yükle en az 20,5 knot azami sürat, 16 knot ekonomik süratle seyir edebilir. Ayrıca ekonomik süratle 9.000 deniz mili yol katedebilir.

Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi düşünülmektedir.







