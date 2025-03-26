TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Bu karar, ekonomiyi yakından takip edenler tarafından dikkatle izlenmişti. Şimdi ise gözler, TCMB'nin 2025 yılının üçüncü faiz kararına çevrildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar verdiği belirtildi.

Enflasyonun ana eğiliminin ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilediği kaydedilerek, "Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.