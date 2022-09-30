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Tekirdağ haberleri: Zincirleme kazada 17 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Organize Sanayi Bölgesin'de kaza meydana geldi. 2 servis aracının ve 1 otomobilin çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar eşliğinde bölgedeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi İHA
Tekirdağ haberleri: Zincirleme kazada 17 işçi yaralandı
Tekirdağ Kapaklı kaza

Kaza, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Kazada servis içerisinde bulunan toplamda 17 işçi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Edinilen bilgilere göre; Ali Yılmaz idaresindeki 59 S 2381 plakalı işçi servisi, sanayi bölgesinde seyir halinde iken Alaattin Öztürk idaresindeki 59 J 2112 plakalı işçi servisinin arkadan çarpması sonucunda önünde seyreden Burak Gürsoy idaresindeki otomobile çarptı. Kazada servis içerisinde bulunan toplamda 17 işçi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar eşliğinde bölgedeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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