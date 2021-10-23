​15 yıl sonra kuantum bilgisayarı kullanılacak

İran’da Nobel’e alternatif olarak kabul edilen Mustafa Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 4’üncüsü verilen ödülleri kuantum fiziği alanında Bangladeşli bilim insanı Prof. Zahid Hasan ve teorik fizik alanında İranlı bilim insanı Prof. Kamuran Vafa aldı. Tıp alanında Prof. Muhammed Saik, organik biyokimya alanında Prof. Muhammed İkbal Çudri ve teorik fizik alanında Fas’tan Yahya Tialati ödülün sahibi oldu.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

Prof. Zahid Hasan, “Üzerinde çalıştığım konu geleceğin teknolojisi olacak. Örneğin biz bilgisayar, internet kullanıyoruz. Bundan 15 yıl sonra kuantum bilgisayarı ve internetini kullanacağız. Benim şu anki temel fizikle ilgili çalışmalarım gelecek nesiller için ekilen birer tohum. Bu ödül gelecek nesillere de aynı ışığı tutacak. Aslında bu bir çok şeyin başlangıcı, bundan sonraki dönemlerde Müslüman dünyası bilimle daha çok ilgilenecek” dedi.

Törende Prof. Muhammed Saik ve Yahya Tialiti de ödül aldı.

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UĞUR ŞAHİN DE ALMIŞTI

Kovid-19’a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de 2019 yılında kanserle mücadelede geliştirdiği ve 3 hastada denenip başarılı olan “Truva atı aşısı” ile “Yaşam ve Tıp Bilimi ve Teknolojisi” kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Mustafa Ödülü, iki yılda bir dört alanda önemli buluşlara imza atan 57 İslam ülkesinden 5 bilim insanına veriliyor. Ödül sahipleri 500 bin dolar para ödülüne de sahip oluyor. Kazananlar, 850 merkezden 3 bin 300 bilim insanın oyları ile seçiliyor.

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M.İkbal Çudri

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