ABD, Tiktok'u Microsoft üzerinden almak istiyor

Trump'ın Twitter'dan sonra açtığı yeni cephe olan TikTok konusu ABD'de tüm sıcaklığını korumaya devam ediyor. Başkan uygulamayı yasaklayacağını söylerken daha önce de Dış işleri Bakanı 'Özel bilgilerinizi Çin Komunist Partisi ile paylaşmak istiyorsanız TikTok doğru adres' demişti.

Tartışmaların göbeğindeki şirkete Microsoft talip olurken kurumun CEO'su da bu konuyu Trump ile görüştüğünü ifade etti.

Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey ) İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil. TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping'i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn'de bir yedekleniyor. Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar. Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok'un kamera ve mikrofona erişimi mevcut. TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz. Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok'ta kayıtlılar. Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz. TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar.

ABD operasyonları satın alınacak.

Microsoft'un planı TikTok markasının tamamını almak üzerine değil. Şirket yaptığı açıklamada TikTok markasının 4 ülkedeki faaliyet alanını satın almak istediğini belirtti. Bu ülkeler ise sırasıyla: ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya.

Halihazırda TikTok markasının sahibi olan ByteDance'ın ise bu satışa sıcak baktığı bu şekilde gelen eleştirilerle arasına mesafe koyacağı görüşü hakim.

Uygulama bu yıl dünyanın en çok indirilen uygulaması olurken 300 milyonluk indirilme ile de dönem rekoru kırmıştı. 800 milyona yakın kullanıcısı olan uygulama şu ana kadar 1.5 milyar kere indirilmiş durumda.