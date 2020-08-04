ABD, Tiktok'u Microsoft üzerinden almak istiyor

Uzun süredir ABD'nin gündemini meşgul eden TikTok meselesine devlet satın alma şeklinde bir çözüm buldu. Trump'ın yasaklayacağım tehditlerinde bulunduğu şirket ise bu satışa sıcak bakıyor. Microsoft'un talip olduğu şirketin satış süreci önümüzdeki günlerde netleşicek.
Trump'ın Twitter'dan sonra açtığı yeni cephe olan TikTok konusu ABD'de tüm sıcaklığını korumaya devam ediyor. Başkan uygulamayı yasaklayacağını söylerken daha önce de Dış işleri Bakanı 'Özel bilgilerinizi Çin Komunist Partisi ile paylaşmak istiyorsanız TikTok doğru adres' demişti.
Tartışmaların göbeğindeki şirkete Microsoft talip olurken kurumun CEO'su da bu konuyu Trump ile görüştüğünü ifade etti.
Microsoft'un planı TikTok markasının tamamını almak üzerine değil. Şirket yaptığı açıklamada TikTok markasının 4 ülkedeki faaliyet alanını satın almak istediğini belirtti. Bu ülkeler ise sırasıyla: ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya.
Halihazırda TikTok markasının sahibi olan ByteDance'ın ise bu satışa sıcak baktığı bu şekilde gelen eleştirilerle arasına mesafe koyacağı görüşü hakim.
Uygulama bu yıl dünyanın en çok indirilen uygulaması olurken 300 milyonluk indirilme ile de dönem rekoru kırmıştı. 800 milyona yakın kullanıcısı olan uygulama şu ana kadar 1.5 milyar kere indirilmiş durumda.