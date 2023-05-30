Adıgüzel gönderildi sistemi kullanıldı

CHP'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de Adıgüzel'in kurduğu sistem kullanıldı. Sistemi bu kez İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yönetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı önde olduğu yarışta, CHP'nin sistemi yine çöktü. Sistemin çökmesi sonrası verilerin akışı durduruldu. Partinin seçim sitesi 'geliyorum.chp.org.tr' de kapatıldı.