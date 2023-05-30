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Teknoloji

Adıgüzel gönderildi sistemi kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı önde olduğu yarışta, CHP'nin sistemi yine çöktü.

Nur Banu Aras
04:00 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Onursal Adıgüzel.

Onursal Adıgüzel.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de Adıgüzel'in kurduğu sistem kullanıldı. Sistemi bu kez İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yönetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı önde olduğu yarışta, CHP'nin sistemi yine çöktü. Sistemin çökmesi sonrası verilerin akışı durduruldu. Partinin seçim sitesi 'geliyorum.chp.org.tr' de kapatıldı.

ÇÖKÜŞ BAHANE EDİLMİŞTİ

Sitede "Seçim sistemlerimiz tam gaz çalışıyor! Seçim esnasında ihtiyaç duymadığımız tüm web sitelerini 29.05.2023 23.59'a kadar geçici olarak kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer aldı. 14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4 puan farkına rağmen "Öndeyiz, kazanıyoruz" açıklamaları yapan CHP yöneticileri, kesin sonuçlar sonrası yapılan yanlış açıklamaların parti sistemlerindeki veri akışının çökmesini bahane etmişti.



#CHP
#Onursal Adıgüzel
#Seçim
1 saat önce
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