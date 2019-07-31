Teknoloji Ağlayan çocuğun eline cep telefonu veren ebeveynlere uyarı
SOSYAL MEDYA

Ağlayan çocuğun eline cep telefonu veren ebeveynlere uyarı

Uzmanlar, cep telefonuyla oynayan çocukların hayal güçlerinin zayıfladığını belirterek konuyla ilgili ebeveynlere bir takım uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi IHA
Amerikan Pediatri Birliğine göre teknolojinin 3 yaş öncesi çocuklar için hiç faydası olmadığını belirtildi.
Amerikan Pediatri Birliğine göre teknolojinin 3 yaş öncesi çocuklar için hiç faydası olmadığını belirtildi.

Uzman Klinik Psikolog Büşra Bozkurt ve Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Gür, çocukların erken yaşta cep telefonuyla tanıştırılmasının sakıncalarına ilişkin bilgi verdi. Küçük yaşta kullandırılan cep telefonlarının verdiği zararları sıraladı. Psikolog Bozkurt , anne babaların özellikle çocuklarının ağlamaması için kendilerine verdikleri telefonlara kısıtlama getirmesinin şart olduğunu, 3 yaşın altındakilere ise hiç telefon verilmemesi gerektiğini söyledi.


Amerikan Pediatri Birliğine göre teknolojinin 3 yaş öncesi çocuklar için hiç faydası olmadığını belirten Bozkurt, “Çocukların ağladıklarında, özelikle yemek yemediklerinde ellerine telefon verilmesi dünyada değiştirilemez bir hal aldığını, eğer dünyayı değiştiremiyorsak, dünyamızı değiştirmemiz gerek” diyerek anne-babaları uyardı.


Ebeveynler çocukları için rol modeli olmalı


Ailelerin kendi içlerinde çocuklara ekran kullanımı ile ilgili sınır koyulması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, “Sınır koyarken tutarlı olunması çok önemli. Eğer anne baba kendi içinde tutarlı olmaz ise ve çocuk bu tutarsızlığı hissederse çocuğa sınır koymak zorlaşacaktır. Sınır konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise çocuklara neden sınır koyulduğunu açıklamaktır. Çocuklar nedenini bilmediği yasak veya sınırlara uymakta zorluk çeker” dedi.


Çocukların rol modeli olan ebeveynleri, teknoloji kullanımında dikkatli olmadığı takdirde çocuklardan da tersi bir davranış beklemenin uygun olmadığını belirten Bozkurt, telefonu ‘elektronik bakıcı’ olarak tanımladı.
“Telefon çocukların hayal gücünü zayıflatıyor”
Çocukların maruz kaldıkları ekran çeşidinin gün geçtikçe artığını belirten Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Gür ise eskiden çocukların sadece televizyon izlediklerini fakat son bir kaç yılda hayatlarına ekranların sayısının tablet ve telefon ile beraber arttığını söyledi.

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Ekran sayılarının artmasıyla beraber teknoloji aletlerinin bakıcı ve yatıştırıcı rollerini üstlendiklerini belirten Gür, “ telefon ve tv ekranlarının çocukların hayal gücünü elinden aldığını ifade etti.
Ekran başında çok aşırı zaman kaybedildiğinde çocuğun öğrenme süresine de zarar verdiğini vurgulayan Gür, “aynı zamanda ekranda sunulan yalan, şiddet, intikam, aşk, cinsellik ve moda gibi içerikler çocukların ruh dünyasını da olumsuz olarak etkilemektedir. Aileler bu durum karşısında sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek için çocukların ekran ile olan ilişkisini kararlı bir şekilde düzenlemeleri gerekmekte. Teknoloji aletlerini yasaklamak yerine kısıtlama getirilmelidir. En önemlisi sanal oyunlarla ilişkilerini sınırlı tutabilmek için anne-babanın telefonlarında oyun yüklü olmaması en doğrusudur” diye konuştu.

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