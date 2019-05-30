Akıllı baston görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak

YGA (Young Guru Academy) ve Vestel mühendisleri tarafından tasarlanan akıllı baston WeWALK’un endüstriyel tasarımının altında Mete Mordağ imzası bulunuyor. Engel algılama, telefon entegrasyonu gibi devrimsel özelliklere sahip WeWALK, Mayıs ayında görme engelli kullanıcılarla buluştu.

Amerika’nın inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden biri olan Edison Altın Ödülü’ne sahip olan WeWALK, estetik ve ergonomik tasarımıyla da öne çıkıyor.

Google Haritalar ve Alexa sesli asistanla entegre çalışan akıllı baston WeWALK, birçok teknolojik yenilik sunuyor. USB girişinden şarj edilebilen batarya, engelleri algılayan ultrasonik sensor, titreşimli uyarı motorlarının yanında, dokunmatik yüzeyi ve bluetooth bağlantısı sayesinde görme engellilerin telefonlarını ellerine almadan kullanabilmesini sağlıyor.