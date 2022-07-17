Akıllı cihazları önce kirala sonra satın al

Akıllı saatlerin alarmı ile uyanan bizler, makinede hazırlanan kahvemizi içerken, tabletimizden günlük çalışma programını kontrol ediyoruz. Evden çıkmadan akıllı robot süpürgemizi istediğimiz saatte çalışmaya ayarlıyoruz. Bulaşık ve çamaşır makineleri için otomatik çalışma özelliğini seçip, akıllı hava temizleyicisini çalıştırıyoruz. Ve tüm bunları akıllı teknolojiler sayesinde aynı anda yapabiliyoruz. Her geçen gün yeni teknolojik cihazların hayatımızdaki yeri artarken, alternatifleri de çoğalıyor.

SÜPÜRGEDEN BUHARLI PİŞİRİCİYE HER ŞEY

Bunlardan biri de, farklı aletleri önceden deneyimleyebileceğimiz kiralama yöntemi. Telefon ve tabletlerin ardından akıllı ev aletlerinde de kiralama dönemi başladı. Süpürgeden buharlı pişiriciye, kahve makinesinden taşınabilir hoparlöre kadar günlük hayatımızın parçası birçok son teknoloji ürünü kiralayabilirsiniz. Teknoloji aksesuarı, ev aletleri, giyilebilir cihaz, kişisel bakım, spor aletleri, tablet, telefon gibi ürünlerin bulunduğu platformlara kayıt yaptırıp kimlik bilgilerinizi girmeniz yeterli.

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Teknoloji meraklıları, son zamanlarda, farklı seçenekler içinde en doğru kararı vermek için kısa süreli test etme yolunu seçiyor.

EN FAZLA İLGİ GENÇLERDEN

Kiralama yönetimini en çok teknoloji meraklıları kullanıyor. Markaların birbirinden farklı ve bir o kadar da benzer özelliklere sahip ürünlerini test edip nihai kararı vermek isteyen bir tüketici grubu var. Özellikle gençlerin çoğunlukta olduğu bu kesim, fiyat performans ilişkisine dikkat ediyor. Ürünün fonksiyonları, tasarımı ve sağladığı faydayı ölçüp ona göre satın almak istiyor.

GÜNLÜK SCOOTER KİRALA İMKANI

Mobilite hayatın sembollerinden biri de scooter’lar. Onları kaldırımlardan ve dakikalık kiralamalardan biliyoruz. Satın almak istediğiniz orta segment bir modelin fiyatı ise 10 bin liradan başlıyor. Kiralama platformları, özellikle yaz aylarında artan talebe istinaden bu teknoloji oyuncaklarını günlük 100 liradan başlayan rakamlarla meraklısına sunuyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bu tercih, teknolojiyi yakından takip edenlere en doğru kararı verme şansı da sunuyor. Aynı zamanda, yüksek fiyatları ile dikkat çeken son teknoloji ürünlere fazla para vermek istemeyenler de kısa süreli çözümler için kiralama şeklinde bu ürünlere sahip olabiliyor. Bugün birçok internet sitesinde ve uygulamada farklı seçenekleri görebilir, kiralama şartlarına göre ürünleri 15 günlük ve aylık olarak kullanabilirsiniz. Kiralanacak ürünü seçtikten sonra, ödemesi kredi kartınızdan çekiliyor. Her uygulamanın farklı işleyişi olsa da öncelikle dijital kimlik kontrolünden geçmeniz gerekiyor.