Akıllı saat verisine dikkat

Akıllı saatler nabızdan uyku kalitesine kadar birçok sağlık verisini anlık takip edebildiği için tüketiciler arasında hızla yaygınlaşıyor. Ancak uzmanlar, bu cihazların sunduğu verilerin tıbbi ölçüm yerine geçmediği konusunda uyarıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve sağlık otoriteleri, giyilebilir teknolojilerin erken farkındalık açısından faydalı olabileceğini ancak yanlış yorumlanan verilerin gereksiz kaygıya da yol açabileceğini belirtiyor.

SAĞLIK TAKİBİ Mİ KAYGI KAYNAĞI MI?

Uzmanlara göre özellikle kalp ritmi, oksijen seviyesi ve uyku skorları gibi ölçümlerin algoritmalara dayalı olması hata payını artırabiliyor. Bu durum bazı kullanıcılarda “sağlık evhamı” olarak tanımlanan kaygıyı tetikleyebiliyor. Normal sınırlar içindeki küçük değişimlerin bile risk olarak algılanması, gereksiz doktor başvurularına veya stres artışına neden olabiliyor.

MOTİVASYON İÇİN KULLANIMDA SORUN YOK

Öte yandan teknoloji psikologları, sürekli veri takibinin bireyleri cihazlara daha bağımlı hale getirdiğine dikkat çekiyor. Günlük adım hedefleri, kalori hesapları ve uyku puanları zamanla davranışları yönlendiren bir “dijital otoriteye” dönüşebiliyor. Uzmanlar, teknolojinin motivasyon aracı olarak kullanılmasının faydalı olduğunu ancak kişinin kendi beden sinyallerinin yerini tamamen cihaz verilerinin almaması gerektiğini vurguluyor.

KULLANICILARA TAVSİYELER

* Ölçümleri tıbbi tanı olarak değerlendirmeyin.

* Şüpheli sonuçlarda doktora başvurun.

* Sürekli kontrol alışkanlığı geliştirmemeye çalışın.

* Uyku ve stres skorlarını tek başına karar kriteri yapmayın.

* Cihazı motivasyon aracı olarak kullanın, otorite olarak değil.

AI UYUMLULAR SADECE PAZARLAMA AMAÇLI

“Yapay zekâ destekli” akıllı saat söylemi son dönemde üreticilerin pazarlama dilinde öne çıkıyor. Başta Apple, Samsung ve diğer markalar; uyku analizi, antrenman önerileri ve sağlık uyarılarında yapay zekâ algoritmalarını kullandığını vurguluyor. Uzmanlara göre bu teknolojiler gerçekten veri yorumlamayı iyileştirebilir ancak tüketicilerin “AI varsa daha doğru ölçer” algısına kapılmaması gerekiyor. Çünkü sonuçta sensör kalitesi ve ölçüm yöntemi değişmediği sürece yapay zekâ yalnızca yorum katmanı sunuyor. Bu nedenle kullanıcıların satın alma kararında AI etiketinden çok sensör doğruluğu, klinik testler ve sertifikasyon bilgilerine dikkat etmesi öneriliyor.







