Samsung, Galaxy Unpacked kapsamında yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra’yı resmen duyurdu. Galaxy S26 ailesinin en üst modeli olan cihaz, gelişmiş ekran teknolojisi, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve güçlü işlemcisiyle dikkat çekiyor. Türkiye’de satış fiyatı ve çıkış tarihi de etkinlikle birlikte netleşti.

Benzersiz ekran ve dayanıklılık vurgusu

Galaxy S26 Ultra, 6,9 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. 3120 x 1440 piksel çözünürlük sunan panel, 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip. 2.600 nit tepe parlaklık değeri ve M14 materyal seti sayesinde hem dış mekân kullanımında hem de multimedya deneyiminde daha yüksek performans hedefleniyor.

Corning Gorilla Glass Armor 2 ile korunan ekran, çizilmelere karşı daha dayanıklı bir yapı sunarken yansıma azaltıcı kaplama ile destekleniyor. Ancak modeli benzerlerinden ayıran asıl unsur, Samsung’un “Privacy Display” adını verdiği gizlilik ekranı teknolojisi.

Bu sistem, Flex Magic Pixel tabanlı optik yapı sayesinde ekranın yalnızca tam karşıdan net görülmesini sağlıyor. Yan açılardan bakıldığında içerik bulanıklaşıyor. Kullanıcı isterse tüm ekranı, ister bildirim paneli ya da PIN ekranı gibi belirli alanları gizleyebiliyor. Maximum Privacy modu ise parlaklığı düşürerek kamusal alanlarda ekstra koruma sunuyor.

200 MP kamera ve Nightography Video

Galaxy S26 Ultra, kamera tarafında da iddiasını sürdürüyor. Arka bölümde 200 MP ana sensör (f/1.4 diyafram), 50 MP ultra geniş açı ve çift telefoto kurulumu bulunuyor. 3x optik zoom sunan 10 MP telefoto ve 5x optik zoom sağlayan 50 MP periskop lens, farklı çekim senaryolarına esneklik kazandırıyor. Ön kamera ise 12 MP çözünürlüğe sahip.

Samsung’un Nightography Video teknolojisi, düşük ışık koşullarında daha parlak ve daha az gürültülü görüntüler vadediyor. Şirket, video tarafında yüzde 47’ye kadar daha yüksek parlaklık sağlandığını belirtiyor. Super Steady Video özelliği ise yatay kilitleme desteğiyle daha stabil kayıt imkânı sunuyor. Ayrıca cihaz, profesyonel iş akışlarına yönelik APV kodek desteğiyle öne çıkıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 7 yıllık güncelleme

Performans tarafında Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden güç alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yonga seti; CPU, GPU ve NPU tarafında önceki nesle göre kayda değer artış sağlıyor. LPDDR5X RAM 10,7 Gbps hızına ulaşırken, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunuluyor.

Isı yönetimi için yeniden tasarlanan genişletilmiş vapour chamber sistemi, uzun süreli oyun ve video çekimlerinde performans düşüşünü sınırlamayı hedefliyor. 5.000 mAh batarya, 60W kablolu ve 25W kablosuz şarj desteği sunuyor. Samsung, cihazın yaklaşık 31 saate kadar kullanım süresi sunduğunu ifade ediyor.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzüyle gelen model için 7 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi taahhüt ediliyor. Yeni Bixby, daha doğal dil komutlarını anlayabiliyor. Galaxy AI özellikleri arasında Photo Assist, Creative Studio, Now Nudge ve Now Brief gibi yapay zekâ destekli araçlar yer alıyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Samsung Galaxy S26 Ultra; Siyah, Beyaz, Gök Mavi ve Kobalt Mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Türkiye fiyatı 256 GB için 109.999 TL, 512 GB için 121.999 TL, 1 TB için ise 139.999 TL olarak açıklandı.