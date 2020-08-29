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Teknoloji Amerikan perakende devi TikToka talip
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Amerikan perakende devi TikTok'a talip

Trump yönetiminin TikTok'un satın alınması ile ilgili yorumuna ilk destek Microsoft'tan gelmişti. Microsoft'un şirketi satın alabileceğini duyurmasının ardından bu konuda bir talip de Walmart oldu.

Haber Merkezi AA
Walmart da TikTok'a talip oldu.
Walmart da TikTok'a talip oldu.

ABD'de market zinciri olarak bilinen Walmart da TikTok'a talip olanlar arasına katıldı.

  • ABD basınında yer alan haberlerde, Walmart'ın TikTok uygulamasını satın almak için Microsoft ile iş birliği yapacağı aktarıldı.

Walmart'ın konuya ilişkin Amerikalı yayın kuruluşu CNBC ile paylaştığı açıklamasında, söz konusu iş birliğinin Walmart'ın reklamcılık işlerini büyütmesinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Walmart ve Microsoft ortaklığının hem Amerikalı TikTok kullanıcılarının beklentilerini hem de ABD hükümetinin endişelerini karşılayacağından eminiz." ifadesi kullanıldı.

Reuters
Wal-Mart da talip oldu.

Apple'dan sonra TikTok da İrlanda’ya taşındı
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Apple'dan sonra TikTok da İrlanda’ya taşındı

30 milyar dolara satılabilir

Öte yandan CNBC'nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir başka haberinde, TikTok'un ABD operasyonlarının satışına yönelik gelecek günlerde bir anlaşmanın gerçekleşebileceği ve anlaşma tutarının 20 ila 30 milyar dolar olabileceği belirtildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
FOTOĞRAF 8
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Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey )
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İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil.
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TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping’i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor.
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Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar.
Title
Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok’un kamera ve mikrofona erişimi mevcut.
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TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz.
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Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok’ta kayıtlılar.
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Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz.
TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar.


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