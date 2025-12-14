Android 16 güncellemesiyle Pixel telefonlarda hissedilir hız artışı

Android 16 güncellemesi, Pixel telefonlar için şimdiye kadarki en belirgin yazılım optimizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Google’ın saf Android deneyimi sunan Pixel modelleri, uzun süredir yazılım tarafındaki stabilitesiyle biliniyordu. Ancak donanım performansı konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştiriler, bu güncellemeyle birlikte zayıflamaya başladı.





Pixel 10 Pro XL üzerinde yapılan testler, özellikle günlük kullanım senaryolarında ciddi kazanımlar ortaya koyuyor. Uygulama açılış süreleri kısalırken, arayüz geçişlerinin daha akıcı hâle geldiği gözlemleniyor. Bu iyileşmeler, sentetik test sonuçlarından çok gerçek kullanımda fark ediliyor.





İşlemci testlerinde sınırlı ama istikrarlı artış

Geekbench 6 sonuçları, Android 16’nın işlemci tarafında büyük sıçramalar yerine dengeli iyileştirmeler sunduğunu gösteriyor. Pixel 10 Pro XL’in tek çekirdek performansı yaklaşık yüzde 2, çok çekirdek performansı ise yüzde 5 civarında artmış durumda. Bu oranlar tek başına çarpıcı görünmese de sistem genelindeki optimizasyonlarla birleştiğinde daha stabil bir deneyim sağlıyor.





Asıl fark PCMark testlerinde ortaya çıktı

Android 16 güncellemesinin etkisi, günlük görevleri simüle eden PCMark Work 3.0 testinde net biçimde hissedildi. Pixel 10 Pro XL, bu testte yaklaşık yüzde 19,6 oranında daha yüksek skor elde etti. Web gezintisi, belge düzenleme ve temel görsel işlemleri kapsayan bu test, kullanıcıların günlük hayatta doğrudan hissedeceği performans artışını ortaya koyuyor.





Grafik performansında daha akıcı deneyim

GPU tarafında da kayda değer iyileşmeler söz konusu. 3DMark Wild Life testleri, grafik performansında yüzde 5 ila yüzde 7 arasında artış olduğunu gösteriyor. Ortalama yüzde 6 seviyesindeki bu yükseliş, mobil oyunlarda daha stabil kare hızları ve daha akıcı animasyonlar anlamına geliyor.





Dikkat çeken bir diğer detay ise GPU sürücüsünde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen OpenCL skorlarının ciddi biçimde yükselmesi. Önceki 3.063 puanlık sonuçların 4.061 seviyesine çıkması, yaklaşık yüzde 30’un üzerinde bir kazanıma işaret ediyor.





Bellek yönetimi performansın anahtarı oldu

Uzman değerlendirmelerine göre bu artışların temelinde Android 16 ile geliştirilen bellek çöp toplama mekanizması yer alıyor. İşletim sisteminin kullanılmayan bellek alanlarını daha verimli temizlemesi, işlemci üzerindeki yükü azaltıyor ve gecikmeleri minimum seviyeye indiriyor. Bu da genel sistem akıcılığını doğrudan etkiliyor.





Eski Pixel modelleri de kazanım sağlıyor