Apple bu dört cihazı sessizce listeye ekledi

Apple, satıştan kaldırılan ürünleri için tuttuğu “klasik” ve “eski” kategorilerini yeniden düzenledi. Güncellenen listede iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, Intel işlemcili 13 inç MacBook Air (2020) ve hücresel bağlantılı iPad Air 3 yer aldı. Söz konusu adım, küresel pazarda olduğu gibi Türkiye’deki kullanıcıları da doğrudan ilgilendiriyor.





Klasik statüsüne alınan modeller

Şirketin son güncellemesiyle birlikte klasik ürünler listesine eklenen cihazlar şunlar oldu:

iPhone 11 Pro

Apple Watch Series 5

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020 – Intel)

iPad Air 3 (Wi-Fi + Cellular)





Yazılım sürüyor, servis süresi sınırlı

Listede en çok dikkat çeken model iPhone 11 Pro. Cihaz, hâlen en güncel iOS sürümlerini çalıştırabiliyor ve yazılım desteğini sürdürüyor. Ancak klasik statü, donanım tarafında bir takvim başlatıyor: Apple ve yetkili servisler, parçalar mevcut olduğu sürece onarım sağlayabiliyor; bu süre genellikle iki yıl içinde sona eriyor.





Kriter ne anlama geliyor?