Apple, iki popüler ürünündeki ücretsiz servis desteğini durdurdu

Apple, uzun süredir kullanıcılarına sunduğu iki önemli servis programını sessiz sedasız kapattı. Şirket, AirPods Pro 1. nesil kulaklıklarda ve iPhone 12 serisinde yaşanan ses problemlerine yönelik ücretsiz onarım desteğini resmi olarak sonlandırdığını duyurdu. Artık bu modellerde ortaya çıkan ses arızaları, yalnızca cihazın standart garantisi kapsamında değerlendirilecek ya da kullanıcılar ücretli onarım seçeneğine yönlendirilecek.





AirPods Pro’daki gürültü sorunu artık ücretsiz giderilmeyecek

Apple’ın 2020 yılında başlattığı AirPods Pro servis programı, özellikle Ekim 2020 öncesi üretilen birinci nesil kulaklıklarda görülen cızırtı, tıslama ve aktif gürültü engellemenin devre dışı kalması gibi problemleri kapsıyordu. Apple, testler sonrasında arızalı kulaklıkların tek tarafını veya her iki kulaklığı birden ücretsiz değiştiriyordu. Programın süresi ilk olarak iki yıl olarak açıklanmış, daha sonra üç yıla uzatılmıştı. Ancak artık bu destek tamamen sona erdi.





iPhone 12’nin ses arızası programı da kapandı

Benzer şekilde, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde görülen “arama sırasında ses gelmemesi” sorununa yönelik ücretsiz onarım uygulaması da son buldu. Apple, Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasında üretilen bazı cihazlardaki alıcı modülü arızası nedeniyle başlattığı bu programla kullanıcılarına ücretsiz değişim hakkı tanımıştı. Ancak iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri bu programın dışında kalmıştı.





Kullanıcılar artık ücretli servise yönlendirilecek

Apple’ın destek sayfasında artık bu iki modelle ilgili servis programları listelenmiyor. Bu da, benzer sorunlar yaşayan kullanıcıların bundan sonra Apple Destek üzerinden ücretli tamir hizmeti almak zorunda kalacağı anlamına geliyor.



