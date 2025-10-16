Apple Türkiye iPad ve MacBook fiyatlarına zam yaptı: İşte güncel liste (Ekim 2025)

Apple Türkiye, yeni M5 çipli MacBook Pro ve iPad modellerini piyasaya sürerken, mevcut iPad, MacBook Air, Mac Mini ve iMac serilerine yaklaşık yüzde 15 oranında zam yaptı. Böylece en ucuz iPad’in fiyatı 16.999 TL’den 19.999 TL’ye, MacBook Air M4 modelinin fiyatı ise 49.999 TL’den 57.999 TL’ye yükseldi. iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yeni fiyat listesiyle birlikte Apple ürünleri Türkiye’de artık 20 bin TL bandının altına inmemiş oldu.
Apple, yeni M5 çipli modellerini satışa sunarken mevcut iPad ve MacBook serilerinde yüzde 15’e varan fiyat artışına gitti. En ucuz iPad artık 20 bin TL’ye dayandı.
Yeni modeller geldi, eski fiyatlar uçtu
Apple, bugün Türkiye mağazasında M5 çipli MacBook Pro ve iPad modellerini satışa sundu. Ancak yeni modellerin gelmesiyle birlikte, markanın mevcut ürün gamında dikkat çeken bir fiyat artışı yaşandı. iPad, MacBook Air, Mac Mini ve iMac modellerinde ortalama yüzde 15’lik zam uygulanırken; iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatları şimdilik sabit kaldı.
iPad fiyatlarında 3 ila 5 bin TL artış
Zamla birlikte en uygun fiyatlı iPad modeli olan 11 inç iPad A16 artık 19.999 TL’den başlıyor.
iPad Mini A17 Pro fiyatı 29.999 TL’ye, iPad Air M3 (11 inç) ise 34.999 TL’ye yükseldi.
Büyük ekran tercih eden kullanıcılar için 13 inç iPad Air M3 artık 45.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Mac modellerinde de durum benzer
Apple’ın bilgisayar kategorisinde de benzer bir artış yaşandı.
Mac Mini M4 modeli 29.999 TL’den 36.999 TL’ye,
13 inç MacBook Air M4 57.999 TL’ye,
15 inç MacBook Air M4 ise 67.999 TL’ye çıktı.
En büyük artışlardan biri iMac M4 (24 inç) modelinde yaşandı; fiyat 62.999 TL’den 72.999 TL’ye yükseldi.