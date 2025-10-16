Apple Türkiye iPad ve MacBook fiyatlarına zam yaptı: İşte güncel liste (Ekim 2025)

Apple, yeni M5 çipli modellerini satışa sunarken mevcut iPad ve MacBook serilerinde yüzde 15’e varan fiyat artışına gitti. En ucuz iPad artık 20 bin TL’ye dayandı.

Apple, bugün Türkiye mağazasında M5 çipli MacBook Pro ve iPad modellerini satışa sundu. Ancak yeni modellerin gelmesiyle birlikte, markanın mevcut ürün gamında dikkat çeken bir fiyat artışı yaşandı. iPad, MacBook Air, Mac Mini ve iMac modellerinde ortalama yüzde 15’lik zam uygulanırken; iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatları şimdilik sabit kaldı.