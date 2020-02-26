Apple'a 440 milyon dolarlık patent cezası

Cnn'in aktardığı habere göre bu gelişmenin ardından VirnetX'in borsadaki hisseleri yüzde on iki artış kazandı.

VirtnetX dava ile yıllık gelirinin 7 bin katını kazandı

VirtnetX, Apple şirketine iphone ve ipadlerde yer alan Face Time ve Vpn uygulamalarında patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. 2010 yılından beri devam eden dava Apple'ın aleyhine sonuçlandı. Davayı kazanan şirketin 2018 yılı geliri 63 bin dolar olarak açıklanmıştı.

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VirtnetX ve Apple arasında bu davanın yanı sıra bir patent anlaşmazlığı davası daha devam etmekte.