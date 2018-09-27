Teknoloji ASUS ZenBook Proyu tanıttı
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ASUS 'ZenBook Pro'yu tanıttı

ASUS profesyoneller için tasarladığı ScreenPad özellikli 'ZenBook Pro'yu tanıttı.

Haber Merkezi DHA
Asus ZenBook Pro 15
Asus ZenBook Pro 15

Dizüstü bilgisayarların dokunmatik yüzey (touchpad) işlevini yüksek çözünürlüklü, renkli bir dokunmatik ekranla birleştiren ScreenPad, hem Windows uygulamaları hem de kendi ScreenPad uygulamalarıyla etkileşimler kurmak için yeni yollar sunuyor.

İçeriğe duyarlı araçlar kullanan değişken fonksiyonlar iş akışını ve üretkenliği artırırken, ScreenPad'i ihtiyaçlara göre tümüyle özelleştirmek de mümkün oluyor.

İnce ve hafif bir tasarıma sahip olan ürün, sahip olduğu bağlantı seçenekleriyle de adaptör sorununu ortadan kaldırıyor.

ZenBook Pro 15 (UX580), 15 inç FHD ekranın yanı sıra en güçlü Intel Core i9 işlemciler ve harici grafik işlemci kullanıyor.

5.5 inç FHD dokunmatik ekran ile birleştirilmiş bir Windows Hassas Dokunmatik Yüzeyi (PTP) olan ScreenPad, dizüstü bilgisayarla çalışmak yeni bir yol sunuyor. ScreenPad'in yardımcı fonksiyonları, kullanıcının o anda yapmakta olduğu işleme ayak uyduracak şekilde çalışıyor.

Böylelikle aynı anda birden fazla görevi sürdürmek ve işleri tamamlamak hem daha kolay hem de daha hızlı hale geliyor. ScreenPad'in dokunmatik ekran ve dokunmatik yüzeyleri arasında tek tuşla geçiş yapılabiliyor.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalarla güçlü bir entegrasyona sahip olan ScreenPad'in uygulama kütüphanesi hızla genişliyor. Bilgisayarda bulunan ayrık grafik ünitesi, 3D görüntü işleme gibi görsel açıdan en zorlayıcı işlemler için ihtiyaç duyulan gücü sağlarken, oyunlarda iyi bir görsellik sunuyor.

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Ultra ince kenarlara sahip 15 inç NanoEdge FHD ekranı, parlak ve canlı renklerle gerçeğe en yakın görüntüleri yansıtıyor. Günlük kullanımı ihtişamlı bir deneyim olan ekran, renk doğrulama için kullandığı teknolojiler sayesinde grafik alanında çalışan profesyonellerin işini kolaylaştırıyor.

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