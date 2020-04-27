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Teknoloji Ayvalıkta Elon Muskın Starlink uydularının geçişi net olarak izlendi
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Ayvalık’ta Elon Musk’ın Starlink uydularının geçişi net olarak izlendi

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 22 Nisan’da uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçerken, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de net olarak izlendi.

Haber Merkezi İHA
Uydu net bir şekilde gözlemlendi.
Uydu net bir şekilde gözlemlendi.


Elon Musk’ın şirketi Spacex’in dünya genelinde internet projesi kapsamında başlattığı Starlink projesi Türkiye’de de merak uyandırdı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Gökyüzünde görülen uyduların geçişini fark eden vatandaşların kısa süreliğine panik ve şaşkınlığı bir anda yaşaması dikkat çekti.

DHA
Starlink uydusu

Proje ile internete ulaşım kolaylaşacak

Starlink internet uydu ağının 6’ncı halkası olan 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden fırlatılmıştı.
SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60’ar uydu, 5 parti halinde olmak üzere toplam 300 uydu uzaya fırlatmıştı.
Şirket, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Starlink uydu projesini 2015 yılında başlatan Spacex, şu ana kadar 7 farklı fırlatma görevi gerçekleştirdi. Bir sonraki fırlatma, önümüzdeki mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı. Projenin 2027’de tamamlanması öngörülüyor.

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