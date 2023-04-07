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Teknoloji

Bakan Varank makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı: Eleştirenler Sultanbeyli'de gelip görebilirler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Bakan Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki programına Togg ile geldi. Vatandaşlar araca büyük ilgi gösterdi, fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, 'Hani nerede Togg' diyen başta Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif isimleri eleştirerek, "Bu projeyi eleştirenler de oldu, biz aracı tanıttığımızda 'fabrikası nerede' diyenler oldu? 'Siz milleti kandırıyorsunuz' diyenler oldu. Başta Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıdaroğlu olmak üzere, inanmayan herkes gelip Sultanbeyli'de aracı görebilirler" ifadelerini kullandı.

14:47 . 7/04/2023 Cuma
Diğer
Togg'a vatandaş ilgisi.

Togg'a vatandaş ilgisi.

Türkiye'nin yarım asırlık hayali gerçek olurken milli otomobil teslimatları başladı. İlk siparişi, hayalin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan vermişti. Biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

"Tüm testlerden başarıyla geçti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde Togg hakkında yaptığı açıklamalarda, "Dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti." ifadelerini kullanmıştı.

Varank'ın makam aracı Togg

Tüm süreci yakından takip ederek Türkiye'nin milli otomobili için tüm imkanları seferber eden bir isim de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Son olarak Bakan Varank, İstanbul Sultanbeyli’deki programlarında ilk kez makam aracı olarak Togg’u kullandı.

Kılıçdaroğlu'na göndermeli mesaj

Bakan Varank etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Millete verilen tüm sözlerin tutulması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Varank şunları söyledi: "Bu projeyi eleştirenler de oldu, biz aracı tanıttığımızda 'fabrikası nerede' diyenler oldu? Fabrikayı açtık, 'araçlar nerede' diyenler oldu. 'Siz milleti kandırıyorsunuz' diyenler oldu. Başta Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıdaroğlu olmak üzere, inanmayanların herkes gelip Sultanbeyli'de aracı görebilirler. Biz Türkiye’yi teknoloji üreten bir ülke yapmakta kararlıyız."

'Şahsi değil bakanlığın aracı'

Kurada başvurmasına rağmen Togg çıkmadığını belirten Varank, "Ben bireysel olarak başvurdum, çıkmadı. Bu araç devlet malzeme ofisinin resmi olarak devlete teslim edilen ve bakanlıklara da teslim edilen araç. Bu benim şahsi aracım değil bakanlığın aracıdır. Ancak rengini ben belirledim. Togg araçlarının sevkiyatları devam ediyor, peyder pey sahiplerine teslim edilecek" ifadelerini kullandı.



#Togg
#Mustafa Varank
#İstanbul
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