Battlefield 6 geri sayımda: Battlefield 6 çıktı mı, ne zaman indirilebilir? İşte tüm detaylar

EA Games, Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6 için ön yükleme sürecini başlattı. PS5, Xbox ve PC kullanıcıları artık dosyaları şimdiden indirip çıkış günü savaş alanına hazır olabilecek. İşte platformlara göre dosya boyutları, sistem detayları ve çıkış tarihi…





Oyuncular için bekleyiş sona eriyor

Battlefield serisinin yeni üyesi Battlefield 6, resmen ön yüklemeye açıldı. EA Games, oyunu satın alan veya ön sipariş veren oyuncuların artık indirme işlemini başlatabileceğini duyurdu. Bu adım sayesinde oyuncular, çıkış günü sunucu yoğunluğu yaşamadan dosyaları erkenden indirip oyun çıktığı anda doğrudan savaş alanına atılabilecek.





Battlefield 6 ön yükleme süreci, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC (Steam) platformlarında aynı anda aktif hale geldi. Dijital mağazalarda oyuna sahip olan kullanıcılar, kütüphanelerinde “Önceden indir” seçeneğini görebiliyor. Henüz bu seçenek görünmüyorsa, birkaç saat içinde aktif olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca konsol veya bilgisayarı yeniden başlatmak, ön yükleme seçeneğinin görünmesini hızlandırabiliyor.





Battlefield 6 dosya boyutu ne kadar?

Battlefield 6’nın dosya boyutu, platformlara göre değişiklik gösteriyor. EA tarafından paylaşılan verilere göre:

PlayStation 5: Yaklaşık 68 GB boş depolama alanı gerekiyor.

PC (Steam): İlk yükleme dosyası 22 GB civarında görünüyor. Ancak oyun çıkmadan önce yayımlanacak yama ve ek içeriklerle bu boyutun önemli ölçüde artması bekleniyor.

Xbox Series X/S: Dosya boyutu henüz netleşmese de, PS5 sürümüne yakın büyüklükte olacağı tahmin ediliyor.





Bu boyutlar, oyun içeriğinin yüksek grafik kalitesi ve devasa savaş alanları göz önüne alındığında, serinin önceki yapımlarına kıyasla daha optimize bir dosya yapısı sunuyor.





Battlefield 6 ne zaman çıkıyor?

EA Games, Battlefield 6’nın 10 Ekim 2025 tarihinde resmi olarak çıkış yapacağını duyurdu. Oyun, Açık Beta sürecinde büyük ilgi görmüş, özellikle grafiksel detaylar, çevresel yıkım dinamikleri ve çok oyunculu devasa haritalarıyla dikkat çekmişti.

Battlefield 6’nın tam sürümünde oyuncuların;

Daha fazla harita,

Geliştirilmiş araç kontrolü,

Yeni savaş modları,

Ve optimize edilmiş oynanış mekaniği deneyimleyeceği belirtiliyor. EA ayrıca, canlı etkinlikler ve sezonluk güncellemeler içeren uzun vadeli bir destek planı hazırladığını da duyurdu.





Battlefield 6’dan beklentiler yüksek