Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nde ilk etap devreye girdi

Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticilerinden Beta Enerji, Avrupa’nın tek çatı altında en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nün ilk etabını devreye aldı. Şirket, transformatör sektöründeki küresel talep artışını öngörerek 2022 yılında temellerini attığı kampüs ile üretim kapasitesini ve ihracat ağını hızla büyütmeyi hedefliyor.

Yatırıma ilişkin açıklamada bulunan Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu; “Yeşil ve dijital dönüşüm, elektrikli araçların yaşama entegrasyonu, kentleşme ve enerjiye hiç ulaşamayan bölgelerdeki yatırımlar ve eskiyen alt yapıların yenilenmesi transformatöre olan ihtiyacı artırıyor. Bu ihtiyaca cevap vermek için 2022 yılında yatırımına başladığımız Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nün ilk etabını devreye aldık. Yeni kampüsümüzde Nisan 2025 itibarıyla güç transformatörleri, beton köşk ve yüksek gerilim anahtarlama sistemleri üretimine başladık. 2026 yılı sonuna kadar dağıtım transformatörleri üretimini de yeni yatırımımıza taşımayı hedefliyoruz ” dedi.

İhracatta 5 yıllık hedef 130 ülkeye ulaşmak

Enerjinin AVM’si olma vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Yusuf Cenk Dağsuyu, yeni kampüsle beraber müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri tek bir merkezden temin edebileceği kompleks bir yapı sunduklarına dikkat çekti. Dağsuyu, “Yaklaşık yarım asırdır, uluslararası standartlara uygun yüksek kalitede transformatörler üretiyoruz. Halihazırda ürettiğimiz ürünlerin yanında yüksek gerilim (YG) anahtarlama ürünleri ve çok yüksek güçlerde özel güç transformatörleri gibi yeni ürün kategorilerine yatırım yaparak ürün portföyümüzü genişlettik. Kampüsümüzün 2026 sonunda tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte dağıtım transformatörlerinde en az 3 kat, güç transformatörlerinde ise en az 25 kat üretim artışı hedefliyoruz. Bu üretim kapasitesiyle birlikte, ihracat yapılan ülke sayısını kısa vadede 100, beş yıl içinde ise 130’a çıkarmayı amaçlıyoruz. Finansal hedeflerimiz de bu yatırımla birlikte büyüyor. Tesisimiz tam kapasiteye ulaştıktan sonra 420 milyon dolar ciro, 240 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Özellikle Avrupa ve Amerika Kıtası, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika Kıtası öncelikli pazarlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca bu kampüsle toplam istihdam sayımız tam kapasite ile yaklaşık 1200 kişiye ulaşacak” diye konuştu.

Teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir üretim

Yeni kampüs yatırımının yalnızca üretim değil, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik vizyonuyla da şekillendirildiğine dikkat çeken Dağsuyu, “Endüstri 4.0 teknolojileriyle donatılan kampüsümüzde otomasyon sistemleri, IoT entegrasyonu, yapay zeka destekli kamera ve sensör sistemleri, büyük veri analitiği gibi çözümlerle üretim süreçlerini yöneteceğiz. RFID sistemleriyle mamül stok, demirbaş ve personel takibi süreçlerini de dijital ortamda sürdüreceğiz” diyerek hem operasyonel verimliliği artırmayı hem de karbonsuz bir üretim modeline geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

2030’da yüzde 30 emisyon azaltım hedefi

Sürdürülebilirlik ve çalışan memnuniyetini de ön planda tuttuklarını ifade eden Dağsuyu, şöyle konuştu: “Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nü LEED sertifikasyon kriterlerine uygun olarak çevreye duyarlı bir yapıda hayata geçirdik. Mevcut fabrikada çatıya kurulu GES ile elektrik ihtiyacının %80’ini karşılarken, yeni kampüsün çatısına kurulacak 8 MW’lık güneş enerji sistemiyle, tesisin tüm enerji ihtiyacını %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı planlanıyoruz. 2030 hedeflerimiz arasında karbon emisyonlarını %30 azaltmak, ambalaj malzemelerinin %100 geri dönüştürülebilir olmasını sağlamak, su tüketimini 2025-2030 arasında %20 azaltmak yer alıyor.

İnsana yatırım: 20 bin metrekare sosyal alan