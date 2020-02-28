Teknoloji BTM eğitimde rol model
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BTM eğitimde rol model

Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi çocuklara sevdirmek maksadıyla kurulan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), yabancı öğretmen ve eğitimcilerin de ilgisini çekiyor.

Haber Merkezi İHA
Türkiye Bilim Festivali
Türkiye Bilim Festivali

İHA
Türkiye Bilim Festivali


Bursa Valiliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Erasmus programı kapsamında çok dilli uluslararası bir kodlama platformu kurmayı amaçlayan “Code is Loading” öğrenme/öğretme ve eğitim faaliyeti Bursa’da gerçekleştirildi. 5 gün süren eğitimlerinin ardından programa katılan yabancı akademisyen ve öğretmenler, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, Macaristan ve Polonya’dan gelen akademisyen ve öğretmenler BTM’de bulunan deney düzeneklerini inceledi, uygulamalı atölye çalışmaları ve bilimsel etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu’nun da eşlik ettiği heyet, çocukların gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerini geliştiren atölye çalışmaları ve BTM’deki bilimsel faaliyetlere hayran kaldı. 23 Nisan 2020 tarihinde açılması planlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezini de gezen heyet, şehrin marka değerini yükseltecek projeye tam not verdi.

İHA
btm

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