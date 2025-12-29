Dijital intikamın yeni yüzü

Dijitalleşen dünyayla birlikte siber zorbalığın en tehlikeli türlerinden biri olan 'doxxing', gençler arasında ciddi bir sosyal ve psikolojik tehdit haline gelmeye başladı. Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına göre, kişisel bilgilerin kötü niyetle internete sızdırılması olarak tanımlanan bu eylem, basit bir anlaşmazlığı kontrolden çıkan bir dijital intikam saldırısına dönüştürebiliyor. Mağdurların ev adreslerinden sağlık kayıtlarına kadar pek çok mahrem bilgisinin ifşa edilmesi, siber dünyanın sunduğu güvenli alanı bir kaos ortamına sürüklüyor.

Doxxing saldırıları genellikle titiz bir ön araştırma süreciyle başlıyor.

PARA SIZDIRMAK İÇİN KULLANIYORLAR

Saldırganlar, kurbanın sosyal medya paylaşımlarını, konum etiketlerini ve kamuya açık kayıtlarını birleştirerek kapsamlı bir profil oluşturuyor. Özellikle aynı kullanıcı adının farklı platformlarda kullanılması veya güvenlik ayarları zayıf hesaplar, “doxxer” olarak adlandırılan saldırganlar için açık kapı bırakıyor. Motivasyonları bazen sadece susturma ve zorbalık olsa da, bu eylemler kimi zaman şantaj ve para sızdırma amacıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Uzmanlar, bu durumun özellikle duygusal dayanıklılığı henüz gelişim aşamasında olan ergenler üzerinde yıkıcı etkileri olduğuna dikkat çekiyor.

DİJİTAL AYAK İZİNİ TAKİP EDİN

Ebeveynlerin alabileceği en etkili önlem, çocuklarının dijital ayak izini asgari düzeye indirmekten geçiyor. Sosyal medya gizlilik ayarlarının en üst seviyeye getirilmesi, coğrafi konum paylaşımının kapatılması ve sadece gerçek hayatta tanınan kişilerin arkadaş olarak kabul edilmesi temel savunma hattını oluşturuyor. Ayrıca, tüm hesaplarda güçlü parolalar ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanımı, bilgi hırsızlığı riskine karşı hayati bir kalkan görevi görüyor.

İÇERİK KALDIRMA TALEBİNİ UNUTMA

Bir doxxing vakası yaşanması durumunda ise panik yapmadan soğukkanlı hareket etmek büyük önem taşıyor. Saldırganla iletişime geçilmemesi, tüm siber kanıtların ekran görüntüsü alınarak belgelenmesi ve fiziksel tehdit varsa derhal adli makamlara başvurulması gerekiyor. İlgili sosyal medya platformlarına ve Google gibi arama motorlarına yapılacak içerik kaldırma talepleriyle sızıntının yayılımı durdurulabilirken, bu süreçte çocuğun suçlanmadan desteklenmesi psikolojik toparlanmanın anahtarını oluşturuyor.







