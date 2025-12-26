Bu telefon iPhone sanıldı: Honor Power 2’nin tasarımı sızdı

Honor’un 10.000 mAh bataryaya sahip yeni akıllı telefonu Honor Power 2, sızdırılan tasarım görselleriyle teknoloji gündeminde yerini aldı. Çin merkezli kaynaklara göre model, özellikle kamera adası tasarımıyla Apple’ın iPhone 17 Pro serisine benzer bir görünüm taşıyor. Yüksek batarya kapasitesiyle uzun kullanım süresini hedefleyen cihazın, orta segmentte rekabeti artırması bekleniyor.





Tasarımda iPhone 17 Pro çizgisi

Weibo üzerinden paylaşılan görsellere göre Honor Power 2, geniş ve üçlü kamera dizilimine sahip belirgin bir kamera adasıyla geliyor. Bu tasarım dili, son yıllarda Apple’ın üst segment modeli iPhone 17 Pro'da tercih ettiği çizgileri hatırlatıyor. Sızdırılan renklere bakıldığında, turuncu tonunun ön plana çıktığı görülüyor. Ayrıca siyah ve beyaz renk seçeneklerinin de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.





Donanım tarafında orta segmente odaklanıyor

Honor Power 2’nin, MediaTek Dimensity 8500 yonga setiyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu işlemciye 12 GB RAM’in eşlik etmesi öngörülürken, cihazın günlük kullanım ve oyun performansında dengeli bir yapı sunması hedefleniyor. Modelin, özellikle yüksek batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım arayan kullanıcıları hedeflediği ifade ediliyor.





Ekran ve kamera beklentileri netleşiyor