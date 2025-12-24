iPhone Air’e rakip model: Red Magic 11 Air resmen doğrulandı

Nubia’nın oyuncu telefonlarıyla öne çıkan markası RedMagic, yeni modeli Red Magic 11 Air için resmi doğrulamayı yaptı. Snapdragon 8 Elite işlemcili cihazın aktif soğutma sistemi, ekran altı kamera teknolojisi ve yüksek kapasiteli bataryasıyla performans odaklı kullanıcıları hedeflemesi bekleniyor. Modelin, Red Magic 11 Pro serisine daha ince ve kompakt bir alternatif olarak konumlanacağı belirtiliyor.





Red Magic 11 Air resmen gündemde

Çin merkezli Nubia, oyuncu telefonlarıyla bilinen RedMagic markası altında yeni bir modeli daha hazırladığını açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre Red Magic 11 Air, serinin bir önceki modeli Red Magic 10 Air’in devamı niteliğinde olacak. Açıklama, markanın ürün yönetimi tarafından Çin sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşıldı.





Donanım tarafında Snapdragon 8 Elite

Sızan ve doğrulanan bilgilere göre cihaz, bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak. Uzun süreli oyun performansını korumak için aktif soğutma fanı tercih edilirken, ekran altı ön kamera sayesinde tam ekran bir tasarım hedefleniyor. Bu yaklaşım, RedMagic’in oyun odaklı kimliğini yeni modelde de sürdürdüğünü gösteriyor.





Ekran, kamera ve batarya detayları

Sertifikasyon kayıtlarına yansıyan teknik özelliklere göre Red Magic 11 Air’de 6,85 inç düz OLED ekran yer alacak. Arka tarafta 50 megapiksel ana kamera, ön yüzde ise 16 megapiksellik ekran altı kamera bulunacak. Batarya kapasitesi 6.780 mAh olarak listelenirken, pazarlama tarafında bu değerin 7.000 mAh olarak sunulması bekleniyor. RAM seçenekleri 12 GB’dan başlayıp 24 GB’a kadar çıkarken, depolama alanı 256 GB ile 1 TB arasında değişecek.





Tanıtım takvimi ve konumlandırma