Realme 16 Pro, akıllı telefon pazarında özellikle uzun pil ömrü ve yüksek ekran performansını önceliklendiren kullanıcıları hedefliyor. Cihazın Avrupa’da listelenmesi, Türkiye dâhil birçok pazarda satışa sunulacağı beklentisini güçlendirdi. Tanıtım tarihi ise 6 Ocak olarak açıklandı.





Performans ve donanım

Yeni model, MediaTek Dimensity 7300-Max 5G işlemciden güç alıyor. Orta-üst segmente konumlanan bu yonga seti, AirFlow VC soğutma sistemiyle destekleniyor. Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre cihaz, AnTuTu’da 970 bin puanı aşarak günlük kullanımın yanı sıra oyun ve yoğun uygulamalarda da yeterli bir performans sunmayı hedefliyor.





Ekran ve batarya

Realme 16 Pro’nun ekranında 1.5K çözünürlüklü AMOLED panel yer alıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 6.500 nit seviyesine ulaşan tepe parlaklık değeri, cihazı kendi segmentinde iddialı kılıyor. Batarya tarafında ise 7.000 mAh kapasiteli pil öne çıkıyor. Bu kapasite, uzun süreli kullanım arayan kullanıcılar için önemli bir avantaj olarak görülüyor.





Yazılım, kamera ve dayanıklılık