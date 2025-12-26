Realme, bütçe–performans segmentindeki yeni modeli Realme 16 Pro’yu 6 Ocak’ta tanıtmaya hazırlanıyor. Avrupa listelerinde görünen cihaz; 7.000 mAh kapasiteli bataryası, 144 Hz AMOLED ekranı ve yapay zekâ destekli yazılım özellikleriyle dikkat çekiyor. Henüz resmi fiyat açıklanmasa da modelin agresif bir fiyatlandırmayla gelmesi bekleniyor.
Realme 16 Pro, akıllı telefon pazarında özellikle uzun pil ömrü ve yüksek ekran performansını önceliklendiren kullanıcıları hedefliyor. Cihazın Avrupa’da listelenmesi, Türkiye dâhil birçok pazarda satışa sunulacağı beklentisini güçlendirdi. Tanıtım tarihi ise 6 Ocak olarak açıklandı.
Performans ve donanım
Yeni model, MediaTek Dimensity 7300-Max 5G işlemciden güç alıyor. Orta-üst segmente konumlanan bu yonga seti, AirFlow VC soğutma sistemiyle destekleniyor. Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre cihaz, AnTuTu’da 970 bin puanı aşarak günlük kullanımın yanı sıra oyun ve yoğun uygulamalarda da yeterli bir performans sunmayı hedefliyor.
Ekran ve batarya
Realme 16 Pro’nun ekranında 1.5K çözünürlüklü AMOLED panel yer alıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 6.500 nit seviyesine ulaşan tepe parlaklık değeri, cihazı kendi segmentinde iddialı kılıyor. Batarya tarafında ise 7.000 mAh kapasiteli pil öne çıkıyor. Bu kapasite, uzun süreli kullanım arayan kullanıcılar için önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Yazılım, kamera ve dayanıklılık
Telefon, Android 16 tabanlı realme UI 7.0 ile kutudan çıkacak. Yapay zekâ odaklı AI Recording, AI Framing Master ve Google Gemini entegrasyonu yazılım tarafındaki öne çıkan özellikler arasında. Kamera bölümünde 200 MP ana sensör bulunurken, Pro+ modelinde yer alan periskop telefoto lens bu versiyonda sunulmuyor. Ayrıca IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı üst düzey dayanıklılık sağlanıyor. Realme 16 Pro; Master Gold, Pebble Gray ve Orchid Purple renk seçenekleriyle tanıtılacak.