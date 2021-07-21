​Dijitalleşen öne geçiyor

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, pandemi ile birlikte dijitalleşen ve bu konuda geride kalan şirketler arasındaki farkın daha da açıldığını ifade etti.

Pandemiyle birlikte artan yeni pazar arayışı, işletmelerin e-ticarete yönelik ilgisini de artırdı. E-ticaret hacminin 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 artış göstermesi, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının da aynı dönemde 68 bin 457’den 256 bin 861’e yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Pandemi ile birlikte dijitalleşen ve bu konuda geride kalan şirketler arasındaki farkın daha da açıldığını ifadde eden Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “Şirketlerin kapalı olduğu karantina döneminden en az etkilenenler, işini dijitale taşımış firmalar oldu” dedi. Normalleşme ile birlikte iş yapış şekillerinde dönüşümün etkisinin görüleceğini aktaran Yu, “KOBİ’lerin e-dönüşümleri için bir an önce adım atması çok önemli” diye konuştu.

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Sean X Yu

İHRACATIN EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİSİ KOBİ’LER

Türkiye’de toplam ihracatın yüzde 37’sini KOBİ’lerin oluşturduğunu ifade eden Sean X Yu, şunları söyledi: “KOBİ’ler, ihracat yapan büyük işletme ve tedarikçilerin en önemli tedarikçisi konumundalar. Dolayısıyla bu ihracat hedefinin önemli bir kısmına direkt, geri kalan kısmında da dolaylı olarak kilit rol oynuyorlar. KOBİ’lerin dijital dönüşüm ve Avrupa Yeşil Mutabakatı süreciyle birlikte hızla değişmeye başlayan global pazar dinamiklerine ayak uydurmaları, rollerini daha da güçlendirecektir. Biz de KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olma misyonuyla yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz.”

TÜM HİZMETLER SUNULUYOR

Paraşüt’ün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmeleri için geliştirilen bulut tabanlı bir ön muhasebe programı olduğuna değinen Sean X Yu, “KOBİ’lere fatura takibi, gelir gider takibi, raporlama, stok takibi, kredi kartı ile online tahsilat ve e-fatura gibi ihtiyaç duydukları hizmetler sunuyoruz” dedi. Yu, bu kapsamda, akıllı banka hesap takibi, e-ihracat, anahtar teslim e-fatura ve e-SMM, cepten fiş okuma (CFO) ve mobil barkod okuyucu, e-ticaret ve CRM entegrasyonu ile teklif yönetimi gibi hizmetlerinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca şirket Paraşüt Pazaryeri ile abonelerine, ürün ve hizmetlerini on binlerce potansiyel müşteriye sunmalarına olanak tanıyor.

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PARAŞÜT SHOPSİDE’I BÜNYESİNE KATTI

Paraşüt olarak İlk satın almayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Sean X Yu, “Türkiye’deki tüm büyük pazar yerleri ve entegrasyon sunan Shopside’ı bünyemize kattık. Böylece e-ticaret alanına yatırım yapan kullanıcılarımıza e-ticaret, e-fatura ve e-arşiv ile ön muhasebe yönetimini bir arada gerçekleştirebilecekleri çok daha kapsamlı bir hizmet vermeye başladık” dedi. Bu yıl itibarıyla operasyonel ve finansal yönetim hizmetlerini “Paraşüt e-Ticaret” adıyla tek bir pakette birleştirdiklerini söyleyen Yu, “Paraşüt e-Ticaret” paketinde yer alan Paraşüt-Shopside ile kullanıcılar iki hizmeti tek paket ile yüzde 48 ucuza kullanabiliyor” diye konuştu.

Paraşüt’ten yüzde yüz büyüme

Pandemi ile birlikte daha önce dijitalleşme alanında yatırım yapmayan, e-dönüşüm hizmetlerini kullanmayan şirketlerin de bu konulara ilgi göstermeye başladığını ifade eden Paraşüt CEO’su Sean X Yu, “Bu da bizim müşteri portföyümüze dijitalleşme ile ilk kez tanışan işletmelerin katılmasını sağladı” dedi. 2020 yılında, pazardaki lider konumlarını daha da güçlendirdiklerini belirten Yu, şu bilgileri verdi: “Bulut tabanlı ön muhasebe programları segmentinde pazar payımız yüzde 80’i oluşturuyor. Bu yılın ilk yarısında da yüzde 100 büyüme trendimizi sürdürdük. Ayrıca bu hedefe mümkün olduğunca çok KOBİ’ye ulaşarak sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle 30 bin olan abone sayımızı 300 bine taşımak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”