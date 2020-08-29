Dört ayaklı robot ARAT'a yeni özellikler eklendi

Daha önceki robotlarımızda kullandığımız motorlardan bunda daha hızlı motorlar kullandık. Bunda farklı olarak ters kinematik hesaplamayı kullanarak hayvansı hareketleri olduğu gibi kopyalayabiliyoruz. Bu gerçek zamanlı olarak robotumuzun üzerinde çalışıyor. Ortamda ilerlerken bulunan bir engel, bir kaya, bu engeli algıladığımız zaman o sisteme göre, ortama göre hareketlerini kendi üzerinde bulunan yapay zekası sayesinde anında düzenliyor ve engeli aşıyor...