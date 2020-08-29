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Teknoloji Dört ayaklı robot ARATa yeni özellikler eklendi
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Dört ayaklı robot ARAT'a yeni özellikler eklendi

Türkiye'de gelişen çalışmaların bir diğer ayağı da robot teknolojisi oluyor. Yazılım markası AKINSOFT tarafından kurulan insansı robot fabrikası AKINROBOTICS’in son çalışması olan 4 ayaklı robot projesi ARAT’ın yeni versiyonu ARAT 3.2 kamuoyu ile paylaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Robota yeni özellikler geldi.
Robota yeni özellikler geldi.

Robot teknolojisi dünyada giderek ilerlerken Türkiye'de kurumlar da bu alanda atılım yapıyor.


  • Sahip olduğu ileri teknoloji ve gerçekleştirdiği çalışmalarla kamuoyunda adından sıkça söz ettiren ve düzenlediği organizasyonlarla da yapmış olduğu bu çalışmaları ülkenin dört bir yanından gelen konuklarına yerinde görme fırsatı sunan AKINROBOTICS, son çalışması olan 4 ayaklı robot projesi ARAT’ın yeni versiyonu ARAT 3.2’yi kamuoyu ile paylaştı.

Arat robot

Konya'da üretilen ARAT robotu dörtnala koşacak
TEKNOLOJİ
Konya'da üretilen ARAT robotu dörtnala koşacak


Amaç bilim ve insanlığa hizmet etmek

AKINSOFT - AKINROBOTICS’ten yapılan açıklamada, 25 kilo ağırlık, 62 santimetre yükseklik, 74 santimetre boy ve 40 santimetre genişliğe sahip olan ARAT’ın 12 adet 27 nm torkunda ve 150 rpm hızında tümüyle AKINROBOTICS bünyesinde tasarlanıp üretilen motorlardan oluşan eklem yapısı bulunduğu belirtilerek, “ARAT, her biri 3 eklemden oluşan 4 adet bacağı ve dengede kalarak yürüme, yönelme, koşma, basamak çıkma gibi özellikleri ile keşif yapabiliyor.

Arat robot
  • ARAT ayrıca esnek hareketlere olanak sağlayan geniş çalışma açısı, IMU (Gyroscope, Accelerometer, Magnetometer) sensörü ile ortama göre çalışan adaptif denge algoritması, darbelere karşı denge koruma algoritması, wi-fi joystick ile uzaktan kontrol olanağı, 8 megabit hızında çalışan canbus master slave haberleşme kullanılabilmektedir.

AKINROBOTICS, yüksek teknoloji yolunda gerçekleştirdiği projelerle hızla ilerlemeyi sürdürürken, yeni projeleri ile bilime ve insanlığa hizmet etmeye devam edecek” denildi.

Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
FOTOĞRAF 14
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Türkiye’nin tek robot fabrikası Akınrobotics, daha önce farklı prototiplerini yaptığı 4 ayaklı robotu geliştirdi. ARAT adı verilen robot, yeni özellikleriyle birçok hayvansal hareketi algılayıp, gerçekleştirebiliyor.
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Tüm arazi şartlarına uygun çalışabilen robot, insan için tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı.
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Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, fabrikada insansı robotlar ürettiklerini hatırlatarak, geliştirdikleri robot projeleri arasında 4 ayaklı robotun da olduğunu belirtti.
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Demir, şunları söyledi: ''Burada birçok çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi ARAT robotumuz. ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte...
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Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişiminde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi. Çalışmalarım devam etmekte. AR-GE süreçlerimiz devam ediyor.
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'HAYVANSI HAREKETLERİ KOPYALAYABİLİYORUZ <br> <br>' Ters kinematik hesaplamayı kullanarak, hayvansı hareketleri olduğu gibi kopyalayabildiklerini belirten Demir, Biz robotlarımızın elektronik kartlarını, motorlarını ve tüm yazılımlarını kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla yerli ve milli diyebiliriz...
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Daha önceki robotlarımızda kullandığımız motorlardan bunda daha hızlı motorlar kullandık. Bunda farklı olarak ters kinematik hesaplamayı kullanarak hayvansı hareketleri olduğu gibi kopyalayabiliyoruz. Bu gerçek zamanlı olarak robotumuzun üzerinde çalışıyor. Ortamda ilerlerken bulunan bir engel, bir kaya, bu engeli algıladığımız zaman o sisteme göre, ortama göre hareketlerini kendi üzerinde bulunan yapay zekası sayesinde anında düzenliyor ve engeli aşıyor...
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Ortamdan ilerliyor ve sonuca ulaşmış oluyor. Robotumuzun üzerinde denge sensörü var. Denge sensörü sayesinde dışarıdan aldığı darbelere karşı tepki veriyor ve tekrar kendini düzeltiyor. Bu özelliği sayesinde de yapacağı göreve olası engellemeleri bertaraf ediyor. Üzerine eklenecek kamera, ses sistemi ile uzaktan görüntü, ses aktarabilir. İnsanların ulaşamadığı noktalar hakkında bilgi verebilir dedi.
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Süleyman Demir, prototipi halen geliştirme aşamasında olan ve yakın bir zamanda kaplaması yapılacak ARAT'ın, arazi şartlarında kullanabilecek şekilde yakın zamanda görüleceğini de sözlerine ekledi.
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Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Title
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Title
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Title
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Title
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
Konya'da, İnsansı Robot Fabrikası tarafından geliştirilen ve 'ARAT' ismi verilen 4 ayaklı robot, eklem ve sensörleri sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebiliyor. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir robotla ilgili olarak, "İnsanların bulunmasının tehlikeli olduğu bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi'' dedi.


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