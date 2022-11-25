Teknoloji Elon Musk Twitterda genel af için tarih verdi
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Twitter'da genel af için tarih verdi

Elon Musk, sosyal medya sitesi Twitter'da, hesabı çeşitli sebeplerden askıya alınan kullanıcıların ne zaman geri dönebileceğini bu sözlerle duyurdu. Şükran Günü'nde paylaştığı mesajda Musk, " Halkın sesi Tanrı'nın sesidir" anlamına gelen Latince bir ifade olan "Vox Populi, Vox Dei" ifadesini de kullandı. Musk Twitter anketi başlattı ve Twitter'ın "yasaları çiğnememeleri veya korkunç spam yapmamaları koşuluyla askıya alınan hesaplara genel bir af teklif edip etmeyeceğini" sordu.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk Twitterda genel af için tarih verdi
Elon Musk

Elon Musk, sosyal medya sitesi Twitter'da, hesabı çeşitli sebeplerden askıya alınan kullanıcıların ne zaman geri dönebileceğini bu sözlerle duyurdu.

Şükran Günü'nde paylaştığı mesajda Musk, " Halkın sesi Tanrı'nın sesidir" anlamına gelen Latince bir ifade olan "Vox Populi, Vox Dei" ifadesini de kullandı.

Musk Twitter anketi başlattı ve Twitter'ın "yasaları çiğnememeleri veya korkunç spam yapmamaları koşuluyla askıya alınan hesaplara genel bir af teklif edip etmeyeceğini" sordu.

Katılan 3,1 milyondan fazla kullanıcının yüzde 72,4'ü 'evet', %27,6'sı 'hayır' oyu verdi.

Twitter'ı geçen ay 44 milyar dolara satın alan Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere çok sayıda önemli hesabın kalıcı olarak askıya alınmasını geri aldığı ve yüzlerce kişiyi işten çıkardığı için eleştirilerin odağında.

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