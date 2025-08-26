En Yakıt’tan ekonomik ve pratik enerji paketleri

En Yakıt, avantajlı enerji paketleriyle tasarruf imkânı sunuyor. Kullanıcılar, Mini’den Maxi’ye tüm paketlere, mobil uygulamadaki EnWin sekmesinden hızlı ve pratik şekilde erişilebiliyor.
En Yakıt, mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarına avantajlı ve uygun fiyatlı enerji paketleri sunuyor. EnWin sayesinde kullanıcılar, Mini, Standart, Avantajlı ve Maxi paket seçenekleriyle hem enerji ihtiyacını kolayca karşılıyor hem de bütçelerini kontrol altında tutabiliyor.
Kullanımı çok kolay
Enerji paketleri, En Yakıt uygulamasındaki EnWin sekmesinden kullanıcıların birkaç tıklama ile seçip anında faydalanabileceği şekilde tasarlandı. Bu sayede zamandan tasarruf edilirken, enerji yönetimi de daha pratik hale geliyor. Paketlerin devreye alınmasının ardından yapılan geri bildirimler, kullanıcıların fiyat ve kullanım kolaylığı açısından memnuniyetini ortaya koyuyor.
Çevreye duyarlı
Enerji paketleri, sadece bütçeye değil çevreye de duyarlı bir yaklaşım sunuyor. Kullanıcılar enerji tasarrufu sağlarken çevreye olan etkilerini de minimize edebiliyor.
Ayrıca En Yakıt, dönemsel indirimler ve özel fırsatlarla paketleri daha da avantajlı hale getiriyor.
‘Tasarruf ve kolaylık önceliğimiz’
Fırsat paketleri hakkında bilgi veren En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Yeni avantajlı enerji paketlerimiz, hem bütçeye katkı sunuyor hem de kullanıcıların enerjiyi daha bilinçli kullanmasına olanak tanıyor. En Yakıt olarak, tasarrufu ve çevre duyarlılığını destekleyen çözümler sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, kullanıcılarımızın enerji ihtiyaçlarını daha ekonomik ve pratik bir şekilde karşılamalarını sağlamak” dedi.