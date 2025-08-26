En Yakıt’tan ekonomik ve pratik enerji paketleri

En Yakıt, mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarına avantajlı ve uygun fiyatlı enerji paketleri sunuyor. EnWin sayesinde kullanıcılar, Mini, Standart, Avantajlı ve Maxi paket seçenekleriyle hem enerji ihtiyacını kolayca karşılıyor hem de bütçelerini kontrol altında tutabiliyor.





Kullanımı çok kolay

Enerji paketleri, En Yakıt uygulamasındaki EnWin sekmesinden kullanıcıların birkaç tıklama ile seçip anında faydalanabileceği şekilde tasarlandı. Bu sayede zamandan tasarruf edilirken, enerji yönetimi de daha pratik hale geliyor. Paketlerin devreye alınmasının ardından yapılan geri bildirimler, kullanıcıların fiyat ve kullanım kolaylığı açısından memnuniyetini ortaya koyuyor.

Çevreye duyarlı

Enerji paketleri, sadece bütçeye değil çevreye de duyarlı bir yaklaşım sunuyor. Kullanıcılar enerji tasarrufu sağlarken çevreye olan etkilerini de minimize edebiliyor.





Ayrıca En Yakıt, dönemsel indirimler ve özel fırsatlarla paketleri daha da avantajlı hale getiriyor.

En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses.

‘Tasarruf ve kolaylık önceliğimiz’