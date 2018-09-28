Facebook'ta 50 milyon kişiyi etkileyen güvenlik açığı

Sosyal medya platformu Facebook, 25 Eylül Salı günü yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik açığını keşfettiklerini açıkladı.

Facebook, açığı tespit ettiklerini ve çalışma başlattıklarını bildirdi. Açığın başkasının gözünden gör seçeneğinden ortaya çıktığı açıklandı. Ayrıca sosyal medya platformu, güvenlik açığının siber korsanlar tarafından ele geçirilip geçirilmediğini bilmediklerini belirterek kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini talep etti.

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, sorunla ilgili kişisel sayfasından da açıklamalarda bulundu.

Türkiye Facebook'u en çok kullanan ülkeler arasında 9. sırada yer alırken 50 milyona yakın aktif kullanıcı bulunuyor.