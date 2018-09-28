Teknoloji Facebookta 50 milyon kişiyi etkileyen güvenlik açığı
SOSYAL MEDYA

Facebook'ta 50 milyon kişiyi etkileyen güvenlik açığı

Sosyal medya platformu Facebook, 50 milyon kullanıcıyı etkileyen güvenlik açığı tespit ettiklerini açıkladı. Güvenlik açığını giderdiklerini belirten platform, hesapların siber korsanların eline geçip geçmediğini henüz bilmediklerini bildirdi. Türkiye'de 50 milyona yaklaşık aktif Facebook kullanıcısı bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Facebook, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini istedi.
Facebook, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini istedi.

Sosyal medya platformu Facebook, 25 Eylül Salı günü yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik açığını keşfettiklerini açıkladı.

Facebook, açığı tespit ettiklerini ve çalışma başlattıklarını bildirdi. Açığın başkasının gözünden gör seçeneğinden ortaya çıktığı açıklandı. Ayrıca sosyal medya platformu, güvenlik açığının siber korsanlar tarafından ele geçirilip geçirilmediğini bilmediklerini belirterek kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini talep etti.

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, sorunla ilgili kişisel sayfasından da açıklamalarda bulundu.

Türkiye Facebook'u en çok kullanan ülkeler arasında 9. sırada yer alırken 50 milyona yakın aktif kullanıcı bulunuyor.

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