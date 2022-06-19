Gelişmiş ülkelerin insan kaynağı yapay zekadan

Bilgi ekonomisini büyük ölçüde kaçıran ülkeler için çok daha büyük bir rekabet alanı oluşturacak olan yapay zeka ekonomisi yıkıcı bir şekilde geliyor. Yakın geçmişe bir göz atarsak gelişmiş ülkelerin büyüme oranlarının 1980’li yıllardan itibaren bir azalma gösteriyor. Özellikle kalkınan ülkelerde doğum oranlarının düşmesi ve Almanya, Japonya gibi ülkelerde yaşlılık oranının giderek artması beşeri sermaye ile zenginleşen ülkelere karşı bir dezavantaj oluşturuyor.

İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI TEKNOLOJİDEN

Azalan doğum oranları ile ekonomide oluşacak insan kaynakları ihtiyacını karşılamaları hayli zorlaşıyor. İşte tam da bu noktada özellikle gelişmiş ülkelerin artan insan kaynağı ihtiyacına yapay zeka teknolojileri yetişecek gibi görünüyor. Önümüzdeki on yıllara damga vuracak bu yeni süreci ESİM Yazılım YK Başkanı ve İMMİB Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracat Birliği 11. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Esim ile konuştuk.

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MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN

Yapay zeka ile çalışan robotların yakın gelecekte devreye girerek gelişmiş ülkelerin rekabet edebilme, maliyeti düşürme ve kaliteli üretim konusunda avantaj elde etmelerini sağlayacağını belirten Esim, “Rutin ve sıkıcı işler robotlara devredilerek, insanlar karar kontrol eden konuma gelecek. Bir restoranda gün boyu soğan soymak gibi bıktırıcı, insanı yoran rutin işler robotlar tarafından yapılacak” ifadesini kullandı.

15 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ

Ülkelerin büyüme oranları hesaplanırken artık yapay zeka faktörünün de hesaba katılacağını belirten Esim, “Büyük veriye sahip olan ve işleyen ülkeler zenginleşirken bu verileri sağlayan ülkeler ise fakirleşerek rutin ve ucuz işçilik isteyen üretimlerle uğraşmak zorunda kalacak” diyor. Selahattin Esim yapay zeka ekonomisine ilişkin çeşitli araştırma sonuçlarını şöyle özetledi: "Dünyada artık ucuz iş gücü ortamı daralıyor. Çin gibi ülkelerde artan ücretler sonucunda robot ve yapay zeka teknolojilerine yatırımlar arttı. 2030 yılına kadar 15 trilyon doların üzerinde ekonomik katma değer yeni nesil yapay zeka teknolojileri ile ortaya çıkacak."

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Selahattin Esim

YAZILIM EN ÖNEMLİ SEKTÖR

Yapay zeka ekonomisinde en önemli sektörün yazılım olacağını belirten Esim şunları söyledi: “Ülkemizin katma değerli ihracatında en hızlı gelişme özelliği taşıyan yazılım sektörü ülkemizdeki gelişmiş 13 sektörün kılcal damarlarına kadar çözümleriyle entegre olmuştur fakat ürettiği katma değerin maddi karşılığını alamadığı için çarpan etkisi ile büyüme sağlayamamıştır. Gelişmiş ülkelerde ihale sistemlerinde yüzde 70 kalite artı yüzde 30 fiyat modeli uygulanması üzerinde düşünülmesi gereken bir çözüm olabilir.”

FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞMALI

Üniversitelerimizde verilen eğitimlerin ve mezun sayısının yazılım sektörünün ihtiyacını karşılayamadığını belirten Esim, şöyle konuştu: “Yazılım sektörünün kısıtlı insan kaynaklarından oluşan ek maliyeti yazılım ihracatı yapmadan karşılayabilmesi zor. İşletmelerin büyümelerinin önündeki finansmana erişim engelleri ortadan kaldırılması gerekiyor. Şirketlerin, projelerini paya dayalı kitlesel fonlama gibi klasik yatırım araçlarına alternatif platformlarda halka sunmaları ve sermaye akışının hızlanması için proje fonlama limitlerinin kaldırılması şirketlerin önünü açacak.”

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