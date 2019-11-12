Teknoloji Girişimcinin gözdesi paylaşımlı ofis
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Girişimcinin gözdesi paylaşımlı ofis

Yazılımcılar başta olmak üzere evden çalışan birçok girişimcinin yeni tercihi paylaşımlı ofisler oluyor. Farklı mesleklerin bir araya geldiği bu mekanlar bir kampüs izlenimi verirken, girişimciler hem akıllı ofislerden yararlanıyor hem de işletme maliyetini düşürüyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Teknoloji, yaşam tarzlarımızı olduğu gibi iş yapış şekillerini ve tabi ki meslekleri değiştiriyor. Mobil uygulamalar sayesinde, bilgisayar, tablet ve hatta telefonlardan günlük işleri takip edip tamamlamak mümkün. Yazılımcılar, veri uzmanları, e-ticaret girişimcileri ve birçoğu artık işlerini evlerindeki bilgisayardan takip ediyor.

HEM MOTİVASYON HEM MALİYETTEN KAZANÇ

Ancak bu hem motivasyonu ve hem de maddi anlamda cebi zorlayan bir süreç olabiliyor. Her ne kadar esnek zamanlı çalışma şekilleri kişilere özgürlük sağlasa da yeni nesil ofislere de ihtiyaç duyuluyor. Bu amaçla kullandığın kadar öde mantığı ile işleyen sanal ofislerin yanına co-working denilen ‘paylaşımlı çalışma alanları’ eklendi. Sistemin benzerlerinden farkı, iş ortamının bir kafe veya kampüs havasında olması. Yani değişik mesleklerden bireyler, gözde noktalarda, özel tasarlanmış mekanlarda çalışıyor ve evlerinde yalnız başına kalmaktansa sosyalleşme imkanı buluyor.

AKILLI BİNADA AKILLI HİZMET

İster burada saati 14, günlüğü 58 liradan çalışma masası kiralar; isterseniz aylık 200 ila bin 200 lira arasında değişen farklı hizmet paketlerini satın alabilirsiniz. Diyelim ki yoldasınız çok acil bir yazı hazırlamanız lazım, en yakın paylaşımlı ofise uğrayıp işini halledebilirsiniz. Bu tür ofisler özellikle birçok teknik ve teknolojik imkanı misafirlerine sunması bakımından da önemli. Mesela, nadiren kullandığınız Office uygulamasını satın almak yerine, bu mekanlardaki uygulamalarından yararlanabiliyorsunuz. Hal böyle olunca birçok genç girişimci maliyetlerini azaltmak için de söz konusu ofislerden faydalanıyor.

Gelir paylaşım modeli

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Bu tarz mekanlar, plazanın belli bir katını kiralamak yerine orayı işleterek yatırımcı ile gelir paylaşım modeli uyguluyor. Bu sistem sayesinde gayrimenkul sektörüne de katkı sağlanıyor. Çünkü binanın ilgili yeri değerlendirilmiş oluyor. Buraya gelip giden çalışanlar sayesinde bölge dinamizm kazanıyor. Hizmetten yararlanan kişiler de kira, su, temizlik gibi giderleri düşünmemiş oluyor

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