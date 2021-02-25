Huawei'den Türkiye’nin dijital dönüşümüne destek

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Türkiye’nin hem kamu kurumları hem de özel sektördeki dijital dönüşümüne katkıyı artıracaklarını söyledi. Huawei Türkiye Enterprise İş Grubu’nun her sene düzenlediği Ekosistem İş Ortakları Zirvesi “Birlikte Kazanalım” temasıyla gerçekleştirildi.

Yerel iş ortaklarımızla birlikte büyüyoruz

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, padmeyle birlikte dünyada yeni bir düzenin kurulduğuna dikkat çekerek, “Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan benzersiz bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Pandemi ile birlikte, birçok sektörde önemli değişikliklere ve teknoloji alanında olağanüstü bir dönüşüme tanıklık ettik. Huawei Türkiye olarak, inovasyon ve teknoloji gücümüz ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Huawei hem 2019 hem de 2020'de birçok zorluğun üstesinden geldi ve bu süreçte sürdürülebilir bir ivme elde etti. Huawei Enterprise İş Grubu büyümede önemli bir paya sahip. Bugün yaklaşık 300 kamu kurumuna ve başta finans sektörü olmak üzere, büyük ölçekli özel şirkete dijital dönüşüm desteği sağlıyoruz. 2020 yılında 15’ten fazla finans kurumu dijital dönüşüm ortağı olarak Huawei’i tercih etti. Bu durum müşterilerimizin bize olan güveninin açık bir göstergesidir, bu güven ortamını geliştirmek için daha çok çalışacağız.” dedi.

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Türkiye'de 10 yıldır hizmet veriyoruz

Huawei olarak bu sene Türkiye’deki faaliyetlerinin onuncu yılı olduğunu kaydeden Jing Li, Huawei'in uzun erimli başarısının iş ortaklarının başarısıyla doğru orantılı olduğuna dikkati çekti. Jing Li şunları kaydetti: "Bizim hedefimiz tek başımıza bir kazanç elde etmenin çok ötesinde. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte kazanmayı hedefliyoruz ve bu nedenle “Birlikte Kazanalım” diyoruz. Huawei, kurumsal müşterilerine dijital dönüşümü destekleyen yüksek kaliteli çözümler sunarken; yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri ve bütünleşik iletişim hizmetleri de dahil olmak üzere birçok yeni nesil bilgi teknolojisini entegre ediyor. Teknoloji alanındaki gelişmeler müşteri talebiyle birleştiğinde toplumların hızlı gelişimi için iki itici güçtür” ifadelerini kullandı.