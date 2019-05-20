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Teknoloji Huaweinin B planı hazır
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Huawei'nin B planı hazır

ABD Başkanı Trump’ın Çinli teknoloji şirketlerini ülkede yasaklamasının ardından Google, Huawei ile olan tüm işbirliğini durdurdu. Dünyanın en çok akıllı telefon satan ikinci firması konumuna gelen ve Android işletim sistemi kullanan Huawei için durum oldukça karışık görünüyor. Ancak Huawei aylar öncesinden B planı üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Mustafa Kalkan Yeni Şafak
Huawei
Huawei

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Cuma günü telekomünikasyon ekipmanları üreten Çinli firmaları yasaklayan bir kararnameye imza attı. Bu kararın ardından ilk hamle Google’dan geldi ve Huawei ile olan tüm anlaşmalarını durdurduğunu açıkladı.

Google, kararın hedefindeki Çinli teknoloji devi Huawei ile olan yazılım, donanım ve teknik hizmetler alanında iş birliğini sona erdirdi.

Google sözcüsünün Reuters’e yaptığı açıklamaya göre Google Play başta olmak üzere Android uygulamaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek. Ancak Huawei’nin bundan sonra çıkaracağı yeni telefon modellerinde kullanıcıların, Google ve dolayısıyla Android uygulamalarına erişimi sözkonusu olamayacak. Google’ın bu ani kararının nasıl uygulanacağı hala tam netlik kazanmadı.

B planı aylar öncesinden duyurulmuştu

Huawei yeni cihazlarında Android kullanamayacağı için kendi işletim sistemini veya farklı bir firmanın geliştirdiği işletim sistemini kullanmak zorunda kalacak. Huawei bu durumla karşılaşacağını önceden sezmiş olabilir. Çünkü teknoloji devi geçtiğimiz aylarda kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Huawei'nin CEO'su Richard Yu, geçtiğimiz aylarda Google'ın bu kararını önceden tahmin ederek açıklama yapmıştı. Alman yayını Die Welt'e konuşan CEO, şirketin bir yedek işletim sistemine sahip olduğunu belirterek: "Kendi işletim sistemimizi hazırladık. Bu sistemleri artık kullanamayacak olursak, buna hazırlıklı oluruz. Bu bizim B planımız. Ama elbette Google ve Microsoft ekosistemleriyle çalışmayı tercih ediyoruz" cümlelerini kullanmıştı.

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Yu'nun yaptığı açıklamalar, Huawei'nin bir yetkilisi tarafından doğrulanmıştı. Yetkili, bu sistemlerin yalnızca hafifletici koşullar altında kullanılacağını ve en kötü senaryoda temel iş sürekliliği gerektiği için bulunduğunu belirtti: "Bu sistemleri kullanmayı beklemiyoruz. Dürüst olmak gerekirse bu sistemleri kullanmak istemiyoruz. Ortaklarımızın işletim sistemlerini tam olarak destekliyoruz. Onları kullanmayı seviyoruz ve müşterilerimiz de kullanmayı seviyorlar" demişlerdi. Ancak artık bu anlaşmalar sona erdiğine göre Huawei mecburi olarak B planını uygulamaya başlayacak gibi görünüyor.

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