Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji İha ve Dronelar için hava sahası oluşturdular
DİĞER

İhalara hava sahası

İha ve Dronelar için hava sahası oluşturdular

Ankara'nın Kalecik ilçesi Belediye Başkanı Duhan Kalkan, insansız hava araçları (İHA) ve drone test uçuşları için ilçede Sürekli Tahsisli Hava Sahası'nın açılacağını bildirdi. Yapılan alandan teknoloji firmalarının, kamu kuruluşlarının ve projesi olan öğrencilerin yararlanabileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Hava sahası yapılıyor. İha ve dronelar kullanabilecek.
Hava sahası yapılıyor. İha ve dronelar kullanabilecek.


Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, yaptığı açıklamada, Test ve Değerlendirme A.Ş. (TRTEST) ve Teknopark Ankara iş birliğinde, İHA ve drone test uçuşları için Sürekli Tahsisli Hava Sahası açacaklarını söyledi.

Alandaki çalışmaları 15-20 gün içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Kalkan, proje ile savunma ve havacılık sektörünün test konusundaki ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Başkan Kalkan,

  • "Bizim açımızdan çok önemli. Son yıllarda Türk insansız hava araçları dünya gündemine damgasını vurdu. Yerli ve milli sanayi gittikçe iyi bir noktaya ilerliyor. Kalecik Belediyesi olarak Tekno Park Ankara, TRTEST ile birlikte insansız hava araçları ile ilgili bir proje içerisindeyiz. Projenin başlangıcı ise Sürekli Hava Sahası Tahsisi. Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı.

DHA
Hava sahası yapılıyor.

Kalecik'ten Çankırı'ya kadar yaklaşık 50 kilometrelik alanı kapsayan bir hava sahası, bu proje için tahsis edildi" dedi.

İlk etap bitmek üzere


Başkan Kalkan, projenin 2 aşamalı olduğunu belirterek,

  • "Birinci etapta 2,5 dönüm alan üzerinde bir tesis yapılacak. Bu tesiste kullanıcılar rahatlıkla hava sahasını kullanabilecekler.

Teknoloji firmaları, devletimizin kamu kuruluşları ya da bireysel vatandaşlarımız buradan faydalanabilecekler. Yakın zamanda ilk etap, kısa bir süre sonra da ikinci etap devletimizin desteği ile tamamlanacak" diye konuştu.

Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında: Türk drone’ları Hafter’in ortaklarını utandırdı
FOTOĞRAF 14
Title
Dünya, Türkiye’nin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) başarısını konuşmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye’nin İdlib’de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İHA ile SİHA’lar şimdi Libya’daki başarılarıyla gündemde.
Title
ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) darbeci General Hafter’e karşı yürüttüğü operasyonlardaki başarıların nedeni olarak Türk yapımı İHA ve SİHA’ları gösterdi.
Title
İHA ve SİHA’lardan bahsedilen yazıda, Son haftalarda Türk drone’ları ve hava savunma sistemleri, hükümetin neredeyse Libya’nın batısının tamamını Rusya tarafından desteklenen ve geçtiğimiz yıl başkent Trablus’u aşmaya çalışan Halife Hafter güçlerinden geri almasına yardımcı oldu ifadeleri kullanıldı.
Title
Yazıda darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin geçtiğimiz hafta başkent Trablus’taki bazı cephe hatlarından çekildiğini, kilit öneme sahip kent ve kasabaları kaybettiğini belirterek bunun sonucunda Hafter güçlerinin baskı altına olduğunu yazdı.
Title
Haberde, Trablus merkezli düşünce kuruluşu olan Sadeq Enstitüsü yöneticisi Libya analisti Anas El Gomati’nin Hafter 6 yıldır en büyük kriziyle karşı karşıya ifadelerine yer verildi.
Title
Yazıda 5 aydan daha kısa bir süre önce Rusya’nın gönderdiği paralı askerler ve savunma sistemleri ile BAE’nin gönderdiği insansız hava araçlarıyla Hafter’in güçlendiği ifade edildi.
Title
Türkiye’nin Libya ile varılan mutabakat sonrası Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri destek ile insansız hava araçları (İHA) gönderildiği ve bunun sonucunda UMH’nin Hafter’e karşı operasyonlarda başarı kaydettiği vurgulandı.
Title
Yazıda aylar süren çatışmalarda UMH’nin en önemli başarısı, Trablus’un güneyinde bulunan ve Hafter’in 2014’ten beri hakim olduğu Vatiyye askeri hava üssünü geri alması olarak gösterildi.
Title
Ele geçirilen Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin UMH kuvvetlerinin moralini arttığı ifade edilen yazıda, Panstir’lerin Türk drone’ları tarafından ele geçirilmesi ve imha edilmesi Moskova ve Hafter’in diğer askeri ortaklarını utandırdı ifadeleri kullanıldı.
Title
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Title
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Title
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Title
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Title
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında: Türk drone’ları Hafter’in ortaklarını utandırdı
Türkiye'nin Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürütülen operasyona verdiği destek kapsamında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Washington Post gazetesinde geniş yer buldu.


Abone Ol Google News
Türk genç geliştirdi Almanlar talip oldu

Türk genç geliştirdi Almanlar talip oldu

Peak 1.8 milyar dolara satıldı, gençler dümeni oyuna kırdı.
Bahtiyar amca dertli

Bahtiyar amca dertli

İlan verip 'Eş arıyorum' demişti, buldu ama şimdi bin pişman...
Son darbeVanda indirildi

Son darbe
Van'da indirildi

​İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..

​Yerel seçimlerde büyük hezimete uğradı.

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.

​Uzmanlardan dikkat çeken deprem uyarısı.

Kötü transfer

Kötü transfer

Galatasaraylı futbolcu için dikkati çeken yorum.

​İlçelere yönelik olarak başlattığı inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor

​Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem.

400 polisin yanı sıra havadan da destek verildi.

​Çok sayıda polis yolu kapatarak yakalayabildi.
Elektrikler<br>kesilince ortaya çıktı

Elektrikler
kesilince ortaya çıktı

Trafodaki kabloları çalmak için kesince...
Üç yüz<br>gündür nöbette

Üç yüz
gündür nöbette

PKK'dan ve HDP'den evladımızı istemeyelim mi?
Ayasofya<br>için karar haftası

Ayasofya
için karar haftası

​Türkiye 2 Temmuz'daki kritik karara kilitlendi.
Kritik gün

Kritik gün

​Erdoğan liderliğindeki toplantıda vakalardaki dalgalanma görüşülecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.