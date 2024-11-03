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İhalesi 2025'te kullanımı 2026'da

İhalesi 2025'te kullanımı 2026'da

Merve Safa Akıntürk
04:003/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni nesil 5G haberleşme teknolojisinde yol haritası netleşti. 2025 yılı içerisinde 5G yetkilendirme ihalesi şartları belirlenecek. İşletmecilere sunulacak frekans bantları, ihale bedeli ile zamanı, yetkilendirme süresi, kapsama yükümlülükleri ve yerli ürün kullanımı gibi şartlar tespit edilecek. 2026'da kullanıma sunulması planlanan yeni nesil 5G haberleşme teknolojisi, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı oluşturacak. 5G ile birlikte abonelerin ortalama indirme hızları saniyede 1 gigabite ve gönderme hızları ise saniyede 90 megabite çıkacak.


YERLİ ÜRÜNE ÖNCELİK

5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla yapılması amaçlanıyor. Bu kapsamda 5G altyapısının kritik şebeke unsurlarının Bilgi Teknolojileri ev İletişim Kurumu (BTK) tarafından tanımlanan 'milli haberleşme ürünü' niteliğinde olması için çalışmalar yapılıyor. 5G'de kullanılabilecek frekanslar, sektörün ve vatandaşların ihtiyacı oldukça hizmete açılacak. Yani, mevcut frekansların tamamının ilk etapta sektöre açılması değil, kamu kaynağı olan frekansı doğru zamanda ve ihtiyacı karşılayacak şekilde verilmesini planlanıyor.


25 LOKASYONDA DENENİYOR

5G’ye kapsamında mobil şebeke işletmecilerine ve yerli üreticilere deneme izinleri verilerek, teknolojik olarak 5G’ye hazırlanmaları sağlanıyor. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli’nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde deneniyor.


#Teknoloji
#5G
#ihale

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