İhalesi 2025'te kullanımı 2026'da

Yeni nesil 5G haberleşme teknolojisinde yol haritası netleşti. 2025 yılı içerisinde 5G yetkilendirme ihalesi şartları belirlenecek. İşletmecilere sunulacak frekans bantları, ihale bedeli ile zamanı, yetkilendirme süresi, kapsama yükümlülükleri ve yerli ürün kullanımı gibi şartlar tespit edilecek. 2026'da kullanıma sunulması planlanan yeni nesil 5G haberleşme teknolojisi, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı oluşturacak. 5G ile birlikte abonelerin ortalama indirme hızları saniyede 1 gigabite ve gönderme hızları ise saniyede 90 megabite çıkacak.

5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla yapılması amaçlanıyor. Bu kapsamda 5G altyapısının kritik şebeke unsurlarının Bilgi Teknolojileri ev İletişim Kurumu (BTK) tarafından tanımlanan 'milli haberleşme ürünü' niteliğinde olması için çalışmalar yapılıyor. 5G'de kullanılabilecek frekanslar, sektörün ve vatandaşların ihtiyacı oldukça hizmete açılacak. Yani, mevcut frekansların tamamının ilk etapta sektöre açılması değil, kamu kaynağı olan frekansı doğru zamanda ve ihtiyacı karşılayacak şekilde verilmesini planlanıyor.