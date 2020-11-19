Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji İlklerin fuarı
BİLİM

İlklerin fuarı: MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı

İlklerin fuarı

Albayrak Grubu şirketleri TÜMOSAN ve KADEME fuarda son teknoloji ürünü araçlarını sergiledi. Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, salgınla mücadeleye devam ederken ekonominin aynen devam etmesi gerektiğini söyledi: Çarkların dönmesi lazım. Ekonomi durursa hayat da durur. O zaman, salgınla mücadele de yara alır.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜMOSAN standını ziyaret ederek Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun’dan bilgi aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜMOSAN standını ziyaret ederek Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun’dan bilgi aldı.

İki yılda bir İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı (Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi) dün kapılarını ziyaretçilere açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE COVİD 19 Güvenli Hizmet standartlarında uygun olarak düzenlenen fuarda, Albayrak Grubu, birçok firmasıyla katıldı. TÜMOSAN ve KEDEME şirketlerinin ürünlerini sergilediği fuarda, Albayrak Medya Grubu da yayın organlarıyla yer aldı.

Motorları TÜMOSAN’dan
EKONOMİ
Motorları TÜMOSAN’dan

TÜRKİYE’NİN YERLİ ÜRETİM GÜCÜNÜ DÜNYA GÖRDÜ

  • Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, pandemi sürecinde gelişmiş birçok ülkeye göre Türkiye’nin sağlıktan sanayi ve tarıma kadar her alanda gücünü dünyaya gösterdiğini söyledi. Pandemi krizinin Türkiye’nin sağlık alanında ne kadar gelişmiş ve ileri noktaya gelmiş olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bolat, “Sağlık sektörü, ürünleri ve hizmetleri başta olmak üzere gıda, kimyevi ürünler ve temizlik ürünleri ile lojistik ve kargo sektörünün kritik ve önemli olduğunu gösterdi. Türkiye’nin bütün bu alanlarda hem yerli hem yeterli üretime sahip olduğunu ve ihracat potansiyelinde ne kadar yüksek olduğunu dünya gördü. Gelişmiş pazarlara ve gelişmekte olan ülke pazarlarına yakınlığıyla Türkiye, hem tedarikçi ülke anlamında, hem de lojistik ve taşımacılık anlamında, çok rekabetçi bir konuma sahip” diye konuştu.

TÜMOSAN savunmada da iddialı: Türkiye, dünyada söz sahibi bir ülke olacak
EKONOMİ
TÜMOSAN savunmada da iddialı: Türkiye, dünyada söz sahibi bir ülke olacak

ÇARKLARIN DÖNMESİ LAZIM

Bolat, Türk ürünlerinin gelişmiş pazarlarda da istenilen, beğenilen ve aranan ürünler olmasının, kalite ve fiyat yönünden Türkiye’nin ihracat ürünlerinin rekabetçi yanını ortaya koyduğunu belirtti. Salgınla mücadeleye devam ederken hayata ve ekonomiye de aynen devam etmek zorunda olunduğunu aktaran Bolat, “Çarkların dönmesi lazım. Ekonomi durursa hayat da durur. O zaman, salgınla mücadele de yara alır. Salgınla mücadele ayrı bir çalışmadır ama hayatın ve ekonominin devam etmesi de mutlak bir zorunluluktur” dedi.

TÜMOSAN’a teşekkür
GÜNDEM
TÜMOSAN’a teşekkür

TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜNÜ

  • Genel Müdür Halim Tosun, fuarın pandemiye rağmen yoğun olduğunu belirterek, yabancı ülkelerden katılımın fazla olduğunu söyledi. Tosun, “TÜMOSAN olarak fuarda yerimizi aldık. Ziyaretçilere tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Esas hedefimiz, hem yerel hem de uluslararası misafirlerimize TÜMOSAN’ın anlatmak. Türkiye’nin yerli gücünü göstermek. Pandemi süreci tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi” dedi.

FABRİKAMIZI ZİYARET EDECEK

Tosun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın TÜMOSAN’ın standını ziyaretine ilişkin şu bilgileri aktardı: “Bakanımız ‘TÜMOSAN’ı biliyorum. Yaptığınız motorları faaliyete geçirdiniz mi? Testleri tamamlandı mı? Kullanmaya başladınız mı?’ diye sordu. Sanayi Bakanımız TÜMOSAN’ın çalışmalarını izliyor. Hangi aşamada olduğunu biliyor. Kendisine kısaca ürünlerimizle ilgili bilgi verdik. En kısa zamanda Konya’daki fabrikamıza geleceklerini, ürünleri görmek istediklerini söyledi.”

Tarımsal alandaki başarıyı savunmaya taşıdık

  • Tarımsal alandaki tecrübe ve başarılarını savunma sanayisine taşıdıklarını söyleyen Tosun, şunları kaydetti: “Traktör sektöründe önemli ve süregelen başarılara imza atan TÜMOSAN son yıllarda savunma sanayisinde de önemli projelerde çalışmalarına hızla devam ediyor. Motor, transmisyon, aktarma organları ve görev donanımlarına kadar yüzde 100’e yakın yerli ve milli zırhlı bir araç olan Pusat’ın prototipini üreterek standardizasyon testlerine başladık ve yakın bir zamanda da Türk savunma sanayisinin kullanımına sunacak hale geldik” dedi.

Başkan Kaan Albayrak standında

Abdurrahman Kaan (Soldan üçüncü)

  • MÜSİAD EXPO 2020, Koronavirüs salgını sonrası yapılan en büyük fuar özelliği taşıyor. Fiziksel ve online şekilde yapılan fuar ilk gününde yurt içi ve yurt dışından yoğun ziya- retçi ağırladı. Albayrak Grubu’nun amiral gemisi olan yayın organı Yeni Şafak Gazetesi, “Dijital Medya Sponsoru” olduğumuz fuara özgü çıkardığı 96 sayfalık MÜSİAD EXPO 2020 eki ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Standımızı ziyaret eden MÜSİAD Genel Baş- kanı Abdurrahman Kaan'ı Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri karşıladı.
Abone Ol Google News
Liderlik için çıktıkbir alt lige düştük

Liderlik için çıktık
bir alt lige düştük

​A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde küme düştü.
Gazzede kriz uyarısı

Gazze'de kriz uyarısı

Büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalabilir.
Sözcü İsviçreli patrona satıldı

'Sözcü İsviçreli
patrona satıldı'

​Cumhuriyet'in haberine Sözcü'den yalanlama.
İki askerimiz <br>şehit oldu

İki askerimiz
şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Faydaları <br>saymakla bitmiyor

Faydaları
saymakla bitmiyor

Birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor.
İsrail 'den <br>hava saldırısı

İsrail 'den
hava saldırısı

​Esed ve İran'a ait 8 askeri hedefi vurdular.

Aşının tarihi <br>belli oldu

Aşının tarihi
belli oldu

​Bakan Koca, sayıyı da açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a <br>hayranlığı bellidir

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a
hayranlığı bellidir

Bahçeli'den Alattin Çakıcı açıklamalarına sert tepki.
İstanbul'da<br>zamanlı denetim

İstanbul'da
zamanlı denetim

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
Hain tuzaklar <br>imha edildi

Hain tuzaklar
imha edildi

​Kahraman komandolarımız inlerine girdi.
Türkiye'nin gücünü <br>tüm dünya gördü

Türkiye'nin gücünü
tüm dünya gördü

​Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat'tan EXPO açıklaması.
Arap kamuoyu yoklandı

Arap kamuoyu yoklandı

En yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı.
Sigarada büyük tehlike

Sigarada büyük tehlike

Koronavirüs ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Sayılar hızla artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.