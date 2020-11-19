İlklerin fuarı

İki yılda bir İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı (Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi) dün kapılarını ziyaretçilere açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE COVİD 19 Güvenli Hizmet standartlarında uygun olarak düzenlenen fuarda, Albayrak Grubu, birçok firmasıyla katıldı. TÜMOSAN ve KEDEME şirketlerinin ürünlerini sergilediği fuarda, Albayrak Medya Grubu da yayın organlarıyla yer aldı.

EKONOMİ Motorları TÜMOSAN’dan

TÜRKİYE’NİN YERLİ ÜRETİM GÜCÜNÜ DÜNYA GÖRDÜ

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, pandemi sürecinde gelişmiş birçok ülkeye göre Türkiye’nin sağlıktan sanayi ve tarıma kadar her alanda gücünü dünyaya gösterdiğini söyledi. Pandemi krizinin Türkiye’nin sağlık alanında ne kadar gelişmiş ve ileri noktaya gelmiş olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bolat, “Sağlık sektörü, ürünleri ve hizmetleri başta olmak üzere gıda, kimyevi ürünler ve temizlik ürünleri ile lojistik ve kargo sektörünün kritik ve önemli olduğunu gösterdi. Türkiye’nin bütün bu alanlarda hem yerli hem yeterli üretime sahip olduğunu ve ihracat potansiyelinde ne kadar yüksek olduğunu dünya gördü. Gelişmiş pazarlara ve gelişmekte olan ülke pazarlarına yakınlığıyla Türkiye, hem tedarikçi ülke anlamında, hem de lojistik ve taşımacılık anlamında, çok rekabetçi bir konuma sahip” diye konuştu.

EKONOMİ TÜMOSAN savunmada da iddialı: Türkiye, dünyada söz sahibi bir ülke olacak

ÇARKLARIN DÖNMESİ LAZIM

Bolat, Türk ürünlerinin gelişmiş pazarlarda da istenilen, beğenilen ve aranan ürünler olmasının, kalite ve fiyat yönünden Türkiye’nin ihracat ürünlerinin rekabetçi yanını ortaya koyduğunu belirtti. Salgınla mücadeleye devam ederken hayata ve ekonomiye de aynen devam etmek zorunda olunduğunu aktaran Bolat, “Çarkların dönmesi lazım. Ekonomi durursa hayat da durur. O zaman, salgınla mücadele de yara alır. Salgınla mücadele ayrı bir çalışmadır ama hayatın ve ekonominin devam etmesi de mutlak bir zorunluluktur” dedi.

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GÜNDEM TÜMOSAN’a teşekkür

TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜNÜ

Genel Müdür Halim Tosun, fuarın pandemiye rağmen yoğun olduğunu belirterek, yabancı ülkelerden katılımın fazla olduğunu söyledi. Tosun, “TÜMOSAN olarak fuarda yerimizi aldık. Ziyaretçilere tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Esas hedefimiz, hem yerel hem de uluslararası misafirlerimize TÜMOSAN’ın anlatmak. Türkiye’nin yerli gücünü göstermek. Pandemi süreci tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi” dedi.

FABRİKAMIZI ZİYARET EDECEK

Tosun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın TÜMOSAN’ın standını ziyaretine ilişkin şu bilgileri aktardı: “Bakanımız ‘TÜMOSAN’ı biliyorum. Yaptığınız motorları faaliyete geçirdiniz mi? Testleri tamamlandı mı? Kullanmaya başladınız mı?’ diye sordu. Sanayi Bakanımız TÜMOSAN’ın çalışmalarını izliyor. Hangi aşamada olduğunu biliyor. Kendisine kısaca ürünlerimizle ilgili bilgi verdik. En kısa zamanda Konya’daki fabrikamıza geleceklerini, ürünleri görmek istediklerini söyledi.”

Tarımsal alandaki başarıyı savunmaya taşıdık

Tarımsal alandaki tecrübe ve başarılarını savunma sanayisine taşıdıklarını söyleyen Tosun, şunları kaydetti: “Traktör sektöründe önemli ve süregelen başarılara imza atan TÜMOSAN son yıllarda savunma sanayisinde de önemli projelerde çalışmalarına hızla devam ediyor. Motor, transmisyon, aktarma organları ve görev donanımlarına kadar yüzde 100’e yakın yerli ve milli zırhlı bir araç olan Pusat’ın prototipini üreterek standardizasyon testlerine başladık ve yakın bir zamanda da Türk savunma sanayisinin kullanımına sunacak hale geldik” dedi.

Başkan Kaan Albayrak standında

Abdurrahman Kaan (Soldan üçüncü)