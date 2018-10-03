Instagram çöktü

Instagram resmen dünya genelinde çöktü. Popüler sosyal medya platformuna girmek isteyen kullanıcılar 5xx Server Error hatası ile karşılaştı. Olayın nedeni ise şimdilik bilinmiyor.

5xx Server Error hatası Ne zaman düzelir!

Instagram yönetimi henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmazken, kullanıcılar 5xx Server Error hatası alıyor ve hesaplarına erişemiyor. Mobil uygulamada ise akış yenilenemezken sadece hikayeler kısmı aktif olarak görülebiliyor. Hatta bazı kullanıcılar da bu bölüm de görünmezken, Instagram’ın hiçbir hizmeti kullanılamıyor.

Instagramın web servisi hiç açılmıyor!

Özellikle Web servisi hiç açılmıyor ve ‘5xx Server Error’ hatası veriyor. Şimdilik konu hakkında Instagram tarafından açıklama yapılmazken, uygulamanın ne zaman düzeleceği bilinmiyor.

5xx sorunu nasıl çözülür?

Türkiye saatiyle 10:00 sularında dünya genelinde Instagram kullanıcılar ‘5xx Server Error’ hatası ile karşılaştı. Platformun sunucularından kaynaklanan hataya ilişkin yetkililerden bir açıklama henüz yapılmadı. Hata karşısında kullanıcıların belirtilene göre şimdilik uygulayabilecekleri bir yöntem bulunmuyor. Yetkilerin söz konusu sorunu gidermelerini beklemeleri gerekiyor.