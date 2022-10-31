Teknoloji Instagramda erişim engeli Kullanıcı hesapları askıya alınıyor
SOSYAL MEDYA

Instagram'da erişim engeli: Kullanıcı hesapları askıya alınıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı. Son olarak Instagram'dan yapılan açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." denildi.

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​Instagramda erişim engeli: Kullanıcı hesapları askıya alınıyor
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Binlerce kullanıcı Instagram'a girmeye çalıştığı sırada hesabına erişim problemi yaşadı.

ÇOK SAYIDA HESAP ASKIYA ALINDI

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.

KESİNTİ TÜM DÜNYADA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Kullanıcıların karşılaştığı "Instagram hesabının askıya alınma hatası DownDetector'a göre, GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor. Şu ana kadar için konuyla ilgili henüz net bir çözüm getirilmedi.

INSTAGRAM'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Instagram'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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