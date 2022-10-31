Instagram'da erişim engeli: Kullanıcı hesapları askıya alınıyor

Binlerce kullanıcı Instagram'a girmeye çalıştığı sırada hesabına erişim problemi yaşadı.

ÇOK SAYIDA HESAP ASKIYA ALINDI

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.

KESİNTİ TÜM DÜNYADA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Kullanıcıların karşılaştığı "Instagram hesabının askıya alınma hatası DownDetector'a göre, GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor. Şu ana kadar için konuyla ilgili henüz net bir çözüm getirilmedi.

INSTAGRAM'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Instagram'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...