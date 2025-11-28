Apple, iPhone 18 ile sınırları zorluyor: 2nm A20 işlemci, değişken diyaframlı kamera ve modern tasarım yaklaşımı teknoloji dünyasını şimdiden hareketlendirdi.
Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 ailesine dair ilk büyük sızıntılar teknoloji çevrelerinde heyecan yarattı. Şirketin bu kez performans, kamera ve bağlantı teknolojilerinde radikal bir sıçrama hedeflediği öne sürülüyor. Resmî duyuru yapılmamış olsa da tedarik zinciri kaynakları, Apple’ın yeni seriyle birlikte iPhone deneyimini baştan yorumlamaya hazırlandığını belirtiyor.
A20 işlemci: 2nm ile yeni bir dönem
Sızıntılara göre iPhone 18’in en iddialı yeniliği, serinin kalbinde yer alacak A20 çip olacak. Yeni işlemcinin öne çıkan özellikleri:
- 2nm üretim teknolojisi ile çok daha yüksek güç verimliliği
- Bellek–işlemci iletişimini hızlandıran yeni paketleme yöntemi (WMCM)
- Yapay zekâ işlemlerinde rakiplerinin önüne geçecek hızlanma
- Uygulamalarda daha düşük gecikme ve daha hızlı tepki süresi
A20’nin, Apple’ın bugüne kadarki en agresif performans adımlarından biri olacağı konuşuluyor.
Kamera: Değişken diyaframlı yeni ana sistem
Apple’ın ilk kez iPhone 18’de test ettiği iddia edilen değişken diyaframlı ana kamera, serinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar:
- Karanlık ortamlarda daha net ve temiz kareler
- Profesyonel düzeyde kontrollü alan derinliği
- Çok daha esnek ışık yönetimi elde edebilecek.
Ayrıca Face ID’nin ekran altına taşınmasıyla Pro modellerde neredeyse tamamen deliksiz bir ön tasarım bekleniyor.
Tasarım: Sade ama modern dokunuşlar
Apple'ın tasarım çizgisi büyük oranda korunacak gibi görünse de bazı önemli değişiklikler geliyor:
- Daha büyük bataryaya yer açmak için çok hafif kalınlaşan kasa,
- Arka yüzde yarı saydam yeni cam kaplama,
- Seriye daha modern, daha özgün bir kimlik kazandıran dokular,
Bu yeniliklerin özellikle uzun kullanım süresine önem veren kullanıcıları memnun etmesi bekleniyor.
Apple’ın kendi 5G modemi: İlk kez iPhone 18’de
Bağlantı tarafında da büyük bir adım var. Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı kendi geliştirdiği 5G modemin ilk kez bu seride kullanılacağı öne sürülüyor. Yeni modem ile:
mmWave’de daha kararlı sinyal
Düşük enerji tüketimi
Yoğun alanlarda daha stabil bağlantı hazırlanıyor.
Lansman ve fiyat: Gözler Eylül 2026’da
iPhone 18 serisinin Eylül 2026'da tanıtılması bekleniyor. Yeni donanım maliyetleri nedeniyle özellikle Pro ve Pro Max modellerinde fiyatların bir miktar artabileceği değerlendiriliyor. Apple’ın iPhone 18 ile teknoloji vizyonunu bir üst seviyeye taşıması beklenirken, sızıntılar bile şimdiden küresel teknoloji pazarında heyecan yaratmış durumda.