Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 ailesine dair ilk büyük sızıntılar teknoloji çevrelerinde heyecan yarattı. Şirketin bu kez performans, kamera ve bağlantı teknolojilerinde radikal bir sıçrama hedeflediği öne sürülüyor. Resmî duyuru yapılmamış olsa da tedarik zinciri kaynakları, Apple’ın yeni seriyle birlikte iPhone deneyimini baştan yorumlamaya hazırlandığını belirtiyor.





A20 işlemci: 2nm ile yeni bir dönem

Sızıntılara göre iPhone 18’in en iddialı yeniliği, serinin kalbinde yer alacak A20 çip olacak. Yeni işlemcinin öne çıkan özellikleri:

2nm üretim teknolojisi ile çok daha yüksek güç verimliliği

Bellek–işlemci iletişimini hızlandıran yeni paketleme yöntemi (WMCM)

Yapay zekâ işlemlerinde rakiplerinin önüne geçecek hızlanma

Uygulamalarda daha düşük gecikme ve daha hızlı tepki süresi

A20’nin, Apple’ın bugüne kadarki en agresif performans adımlarından biri olacağı konuşuluyor.





Kamera: Değişken diyaframlı yeni ana sistem

Apple’ın ilk kez iPhone 18’de test ettiği iddia edilen değişken diyaframlı ana kamera, serinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar:

Karanlık ortamlarda daha net ve temiz kareler

Profesyonel düzeyde kontrollü alan derinliği

Çok daha esnek ışık yönetimi elde edebilecek.

Ayrıca Face ID’nin ekran altına taşınmasıyla Pro modellerde neredeyse tamamen deliksiz bir ön tasarım bekleniyor.





Tasarım: Sade ama modern dokunuşlar

Apple'ın tasarım çizgisi büyük oranda korunacak gibi görünse de bazı önemli değişiklikler geliyor:

Daha büyük bataryaya yer açmak için çok hafif kalınlaşan kasa,

Arka yüzde yarı saydam yeni cam kaplama,

Seriye daha modern, daha özgün bir kimlik kazandıran dokular,

Bu yeniliklerin özellikle uzun kullanım süresine önem veren kullanıcıları memnun etmesi bekleniyor.





Apple’ın kendi 5G modemi: İlk kez iPhone 18’de

Bağlantı tarafında da büyük bir adım var. Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı kendi geliştirdiği 5G modemin ilk kez bu seride kullanılacağı öne sürülüyor. Yeni modem ile:

mmWave’de daha kararlı sinyal

Düşük enerji tüketimi

Yoğun alanlarda daha stabil bağlantı hazırlanıyor.





Lansman ve fiyat: Gözler Eylül 2026’da