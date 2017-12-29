iPhone X'e benzeyen Samsung X8 konsepti iPhone X’in çentikli tasarımı model tanıtıldığı günden itibaren birçok tartışmaya neden oldu. Ancak tasarımcılara yeni modeller için ilham kaynağı olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Samsung Galaxy X8 isimli konsept tasarım videosunda görülüyor.

Haber Merkezi 29 Aralık 2017, 14:50 Son Güncelleme: 29 Aralık 2017, 14:54 Diğer