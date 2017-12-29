iPhone X'e benzeyen Samsung X8 konsepti

Science and Knowledge isimli bir YouTube kanalının hazırladığı Galaxy X8 konsept videosunda, iPhone X’in çentiğinden esinlenmeler dikkati çekiyor. Tam ekran tasarımı ile gördüğümüz Galaxy X8 konseptinde tasarımcı donanım özelliklerini de paylaşıyor.
- Tasarımcının bu cihazda olmasını düşündüğü donanım özellikleri şöyle; 1440X2960 piksel Corning Gorilla Glass 6’ya sahip bir ekran, Android 8.1 Oreo işletim sistemi, Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM bulunuyor. Ön kamerası 16 MP, arka kamerası ise 19 MP dual kamera olarak belirtilmiş.
iPhone X’in neredeyse aynısı olan tasarımı ve yüksek teknik özellikleriyle ortaya çıkan Galaxy X8 konseptinin videosunu izleyebilirsiniz.
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