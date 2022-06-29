Irobot’tan iki yeni temizlik canavarı

Pandemi ile hayatımızda önemi giderek artan teknoloji ve en hassas konumuz olmaya başlayan hijyen, bu alanda üretim yapan markaların da birincil gündem maddesi haline geldi. 20 yıldır bu alanda üretim yapan iRobot ürünleri ile dünya genelinde 40 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Aynı zamanda iRobot, veri güvenliğine olan bağlılığı ile güvenilir TÜV Sertifikasyonu alan dünyadaki ilk şirket olarak dikkat çekiyor. Dünyanın en akıllı robot süpürgeleri, iRobot Genius sayesinde daha da akıllı hale geldi. iRobot Genius ile Roomba j7 akıllı robot süpürgeniz, devamlı öğrenerek evinize uyum sağlıyor.

İstemediğiniz yerden kaçınıyor

Roomba j7 akıllı robot süpürge, PrecisionVision yön bulma özelliği sayesinde gereken yerlere gidiyor, gerekmeyen yerlerden uzak duruyor ve evinize gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor. Evcil hayvan atıkları, çorap ve kablo gibi engelleri algılayan ve onlardan kaçınan Roomba j7 akıllı robot süpürge, iRobot Genius teknolojisi sayesinde, algıladığı engelleri Türkçe dil destekli iRobot Home uygulaması aracılığıyla size iletiyor ve bu engelle bir sonraki karşılaşmasında ne yapması gerektiğini soruyor. iRobot Genius tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş temizlik programları ile kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayarak, kişiye özel temizlik önerileri sunuyor.Roomba j7 akıllı robot süpürge, iAdapt 3.0 Navigasyon sistemi ile 10 kata kadar harita kaydetme özelliğine sahip. Akıllı navigasyon sistemi, robotun ne zaman ve nereleri temizlemesi gerektiği konusunda mutlak kontrolü size veriyor. Roomba j7 Akıllı Robot Süpürgeyi, çıkardığı harita üzerinden isimlendirdiğiniz oda ve alanlara yönlendirebiliyor ve yasaklı alanlar belirleyerek girmesini istemediğiniz yerlerden uzak tutabiliyorsunuz.