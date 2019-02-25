Teknoloji İşitme engelliler için alt yazılı gözlük geliştirdiler
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İşitme engelliler için alt yazılı gözlük geliştirdiler

Düzce'de 2 lise öğrencisi, takıldığı gözlüğün yan bölümündeki led ekrana konuşmaları yansıtarak işitme engelli bireylere iletişim kolaylığı sağlayacak düzenek geliştirdi. Mikrokontrol kart yardımıyla Android işletim sisteminden aldığı sözel veriyi, kodlar sayesinde yazıya çevirip gözlüğün yanında bulunan ekrana aktaran düzenek, engelli bireylere karşısındaki insanın konuştuğunu anlayabilme olanağı tanıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ömer Berkay Biçen ve Dağhan Akyürek, fizik öğretmeni Adem Akkuş'un danışmanlığında, işitme engelli bireylerin iletişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışma yapmaya karar verdi.

Öğrenciler, takıldığı gözlüğün yan bölümündeki led ekrana konuşmaları "alt yazı" şeklinde yansıtan düzenek geliştirdi.

2 lise öğrencisi, işitme engelli bireylere iletişim kolaylığı sağlayacak düzenek geliştirdi.

İşitme engelliler belgesel ve film izleyebilecek

Proje danışmanı Adem Akkuş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin önemli bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Akkuş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında yaşam projelerine önem verdiğini ifade etti.

Düzce BİLSEM'in de bu yönde örnek çalışmaları olduğunu belirten Akkuş, "Öğrencilerimizin birçoğu proje yapıp yarışmalara katılıyor. Öğrencilerimizin empati kurup işitme engelli bireyler için bir şeyler üretmeleri, çok hoşuma gitti. Ürünle ilgili eksik noktaları birlikte tamamladık. Azim ve gayretleri sayesinde proje üretti. Gayet de güzel çalışıyor. Umarım bundan sonra bu projeyi daha güzel ve pratik hale getirirler" diye konuştu.

Akkuş, düzeneğin, işletim sisteminden aldığı veriyi, kodlar sayesinde yazıya çevirip bunu basit bir led ekranla gözlüğün kenarına aktardığını anlatarak, açıklamasına şöyle devam etti:

  • "Fizik kanunu gereği de yansımalar sonucunda gözlüğün önündeki camda yazılanları görmüş oluyorlar. Öğrencilerin, yaşı ve almış oldukları eğitime bakılınca güzel bir proje ortaya koydukları gün yüzüne çıkıyor. Bu proje sayesinde işitme engelli bireyler, belgesel ve sinemaları izleyebilecek.
  • Gözlüğün yan tarafında bir aparat var. Tamamen gözlük içine yerleştirsek çok daha güzel olur ama bizim teknolojimiz buna yeterli gelmiyor ama bu olabilecek bir şey. Türk öğrencileri her şeyi yapabilecek kabiliyette. Biz güçlü ve zeki bir milletiz."

İletişimi kolaylaştırmış oluyorlar

Öğrenci Dağhan Akyürek de engelli bireylere faydalı olmak için proje yürüttüklerini söyledi.

İşitme engelli bireylerin, işaret dili bilmeyen kişilerle konuşmasını sağlamak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Akyürek, "Bilim ve Sanat Merkezi'nde genelde proje odaklı çalışıyoruz. Yeni bir proje için beyin fırtınası yaparken işitme engelli bireyler için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Bu konu hepimize mantıklı geldi. Bu şekilde yola çıktık" ifadelerini kullandı.

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Sistemin basit ama faydalı olduğunu işaret eden Akyürek, "Mikrofondan aldığımız sesi, arduino aracılığıyla gözlükteki led ekrana iletiyoruz. Bu led ekranda, ayna sayesinde yazı görülüyor. Bu şekilde işitme engelliler için iletişimi kolaylaştırmış oluyoruz." diye konuştu.

Öğrenci Ömer Berkay Biçen ise işitme engelli bireylerin tercümanlara ihtiyaç duymadan iletişim kurmalarını kolaylaştırmak istediklerini ve başarıya ulaştıklarını kaydetti. Proje için bilgi topladıklarını ve çözüm odaklı çalıştıklarını vurgulayan Biçen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Öğretmenimize danışarak gerekli ekipman ve izlememiz gereken yol için destek aldık. Sonrasında işe koyulduk. Elektronik parça temininden sonra kodlar yazıldı, parçalar birleştirildi. Denemelerimizi de yaparak, hedefimize ulaşmış olduk. Tabii bunun seri üretime geçmesi daha profesyonel iş."

Biçen, projeyle faydalı bir iş başarmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Dikkati çekmemesi için projeyi gözlük şeklinde tasarladık. Dışarıdan bir insanın görüp garipsememesi için bunu yaptık. Normal gözlük takıyormuş gibi bu işlem yapılacak. Sohbet ederken karşı tarafın konuşmasını engelli kişi yansıma olarak görüp herhangi başka cihaz olmadan anlayabiliyor. İşaret dili çok fazla bilinmiyor ve bu dil, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Biz bunun da önüne geçtik. Böylece işitme engelli birey tercüman olmadan karşıdaki kişiyle anlaşabilecek" şeklinde konuştu.

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