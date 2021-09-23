Kademe Teknofest'te

2011 yılında Konya’da yol süpürme araçları ve üst ekipman üretimine başlayan Kademe Atık Teknolojileri A.Ş ilk günkü heyecanı ile sektörde yer almaya devam ediyor. Sektöre üretim anlamında öncülük eden Kademe Atık Teknolojileri A.Ş. 2018 yılında üretimine başladığı Kompakt Vakumlu Yol Süpürme araçları ile 3 yıl gibi kısa bir sürede sektörde büyük pazar payına sahip oldu. Yerli yol süpürme aracı üretimi ile hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet eden aynı zamanda ithal yol süpürme araçlarına kıyas ile satın alma ve kullanım maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlayan AGA 5000 ve AGA 2100 serisi ile kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında bulunuyor.

REKLAM

YERLİ ÜRETİM SLOGANIYLA YOLA ÇIKTIK